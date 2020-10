Veloverkehr in Winterthur – «Frühestens ab 2025»: Weil der Stadt das Personal fehlt Seit Jahren will der Stadtrat die Velounterführung im Link durch eine neue ersetzen. Die Finanzierung durch den Bund und den Kanton ist mittlerweile sichergestellt. Ein Baustart innerhalb der nächsten Jahre ist dennoch unrealistisch. Leon Zimmermann

Der Stadtrat will den Ersatz der Velounterführung im Link mit weiteren Bauprojekten in Neuhegi kombinieren. Foto: Madeleine Schoder

Die Velounterführung zwischen der Hegistrasse und der Strasse im Link in der Industriezone ist in einem schlechten Zustand. Von der Hegistrasse ist sie nur über eine ungleichmässige Pflastersteinrampe befahrbar, die in einer scharfen Kurve mündet. Überhaupt ist der Veloverkehr dort gemäss Strassenschild «nur im Schritttempo erlaubt». Die Stadt Winterthur will die Unterführung deshalb durch eine neue ersetzen. Wie sich nun in der Antwort des Stadtrats auf eine schriftliche Anfrage von Gemeinderat Reto Diener (Grüne/AL) zeigt, dürfte dies noch eine Weile dauern.