Personalmangel in der Sozialen Arbeit – Frust, Überstunden und Kündigungen – Lage in Zürcher Heimen spitzt sich zu Egal ob Heim, Asylorganisation oder Sozialdienste: Das Personal in den Zürcher Sozialinstitutionen ist knapp. Lange Wartezeiten und fehlende Plätze sind die Folgen. Jan Bolliger

Heimleiter Thomas Wild findet nicht genügend Sozialarbeitende. «Bleiben Stellen längere Zeit unterbesetzt, steigt die Belastung markant für die verbleibenden Personen.» Foto: Sabina Bobst

Laura Marti ist gerne Sozialarbeiterin, doch sie kann einfach nicht mehr. Die 35-Jährige arbeitet seit acht Jahren in einer Notunterkunft für Kinder und Jugendliche. «Die Arbeit, die wir hier machen, ist wahnsinnig wichtig, doch die Situation wird immer frustrierender», sagt sie. Marti heisst eigentlich anders, doch ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. In ihrer Branche äussert man sich selten in der Öffentlichkeit.