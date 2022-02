Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Führen heisst dienen, nicht diktieren Das jüngst in die Mode gekommene Führungskonzept «Servant Leadership» ist etwas verwirrend. Das liegt einerseits am Verfasser, anderseits am Alter: Die Idee ist bereits über 2500 Jahre alt. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Was ist ein guter Chef, eine gute Chefin? Die Frage ist so alt wie die Menschheit. Man geht davon aus, dass alle uns bekannten Kulturen Führungskonzepte hatten. Selbst in anarchischen Situationen geht irgendjemand voran. Aber wer? Und wie?

Robert Greenleaf formulierte das Konzept erstmals 1970, als er in einem Essay zwischen zwei Führungsstilen unterschied: dem selbstzentrierten und dem dienenden Stil. Den selbstzentrierten kennen wir alle: Es geht um den eigenen Bonus, die eigene Karriere, das eigene Glück. Der dienende Führungsstil handelt davon, die Pyramide umzukehren und die Bedürfnisse des Teams voranzustellen. Denn Führen heisst nicht, als Erster auf dem Berg zu sein, sondern sicherzustellen, dass alle dort ankommen.