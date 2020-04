Unfall in Wallisellen – Führte ein Rennen zum Unfall? Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Personen bei einem Unfall in Wallisellen verletzt. Es besteht der dringende Verdacht, dass ein Rennen dazu geführt hat.

Vergangenes Wochenende kam es in Wallisellen zu einem Unfall. Kantonspolizei Zürich

Bei einer Kollision auf der A51 in Wallisellen sind am Sonntagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Sieben Personen wurden in der Folge vorübergehend festgenommen, eine Person befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Aufgrund der Ermittlungen der Kantonspolizei und der Untersuchung durch die Verkehrsgruppe der Staatsanwaltschaft besteht der dringende Verdacht, dass ein Rennen unter Rasern zum Unfall geführt hat. Insgesamt wurden sieben Männer aus der Schweiz und dem Kosovo im Alter zwischen 22 und 29 Jahren verhaftet. Einer der Lenker, ein 29-jähriger Kosovare, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft versetzt. Gegen insgesamt fünf Personen laufen im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall Strafverfahren.

Gemäss Kantonspolizei wird seit rund einem Monat eine starke Zunahme von Raser- und Schnellfahrten festgestellt.

( mps )