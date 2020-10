Zentrum Kohlfirst in Feuerthalen – Fünf Ansteckungen: Alle im Pflegezentrum müssen zum Corona-Test Das Pflegezentrum Kohlfirst in Feuerthalen bestätigt fünf Corona-Fälle. Die Leitung hat die betroffene Abteilung isoliert und Tests für alle angeordnet. Andrea Thurnherr

Fünf Corona-Fälle im Pflegeheim Kohlfirst in Feuerthalen: Nun werden zur Sicherheit alle getestet. Foto: Enzo Lopardo

Insgesamt fünf Personen haben sich im Alters- und Pflegezentrum Kohlfirst in Feuerthalen mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigt der Präsident des Zweckverbandes, Markus Späth-Walter, am Freitag.

Nachdem ein Bewohner bereits am Mittwoch positiv getestet wurde, setzte die Leitung die entsprechende Abteilung unter Quarantäne. Diese wurde daraufhin getestet: Zwei weitere Bewohner und zwei Mitarbeitende hatten sich in der Zwischenzeit angesteckt. Drei Infizierte weisen keine Symptome auf.

Spezialteams für Corona-Patienten

«Die positiv getesteten Bewohner sind in ihren Zimmern in Isolation», sagt Späth-Walter. Für die Pflege der Corona-Patienten sei ein spezielles Team gebildet worden, das sich in Schichten ausschliesslich um die Betroffenen kümmert. «Sie haben keinen Kontakt zu anderen Personen und zur Belegschaft.»