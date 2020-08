Best of Swiss Gastro – Fünf Betriebe kämpfen um die Gastro-Krone Zwei Monate lang dürfen Gäste bewerten. Am 16. November findet die Preisverleihung für den grössten Schweizer Publikumspreis statt. Aus der Region Winterthur beteiligen sich fünf Lokale. Nadja Ehrbar

In der Award-Night am 16. November werden die Gewinner bekannt gegeben. Foto: PD

208 Betriebe haben sich in diesem Jahr für den grössten Schweizer Publikumspreis in der Gastronomie, die Gastro-Awards, angemeldet. Am Montag hat eine 40-köpfige Jury die Anwärter bewertet. 145 aus 19 Kantonen dürfen nun an einer zweiten Phase teilnehmen. Während dieser Zeit kann das Publikum die Betriebe testen und online bewerten. Zwei Monate hat es Zeit, die Testphase läuft noch bis am 18. Oktober.