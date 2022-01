Klickende Handschellen in Winterthur – Fünf Festnahmen in vier Stunden Die Stadtpolizei nahm am Donnerstagabend bei verschiedenen Einsätzen vier Männer und eine Frau vorläufig fest.

Die Stadtpolizei schien am Donnerstagabend im Dauereinsatz zu stehen. Marc Dahinden

Der Donnerstagabend war für die Stadtpolizei Winterthur ein ereignisreicher: Um 18.40 Uhr wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Warenhaus in der Innenstadt gemeldet. Ein Kunde wurde verdächtigt, eine Jacke beschädigt zu haben, indem er die Diebstahlsicherung gewaltsam entfernt hatte. Der mutmassliche Täter wurde zur genaueren Überprüfung vorläufig festgenommen, er zeigte sich gegenüber der Polizei später geständig. Der 30-jährige Marokkaner muss mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heiss



Kurz nach 19 Uhr meldete ein Passant der Einsatzzentrale, dass ein Mann an der Oberen Briggerstrasse randaliere. Die ausgerückte Patrouille nahm vor Ort einen 24-jährigen Deutschen fest. Er wird verdächtigt, einen Personenwagen und eine Werbetafel demoliert und so einen Schaden in der Höhe von über 1000 Franken verursacht zu haben. Die Stadtpolizei Winterthur leitete ein Verfahren ein.



Um 19.40 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Warenhauses, dass er einen Ladendieb verfolge. Die sofort ausgerückte Patrouille traf im Inneren Lind auf den Tatverdächtigen. Dieser versuchte, sich der Festnahme zu widersetzen, und spuckte dabei einen Polizisten an. Das mutmassliche Deliktsgut, mehrere Armbanduhren, konnte aufgefunden werden. Der 39-jährige Schweizer wurde festgenommen und wegen Diebstahls sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden der Staatsanwaltschaft zugeführt.



Um 21.40 Uhr musste im Zusammenhang mit einem Fall von häuslicher Gewalt ein 23-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Der Montenegriner wurde der Fachstelle Häusliche Gewalt zugeführt. Und kurz nach 22.30 Uhr schliesslich nahmen Fahnder in Winterthur-Töss eine Schweizerin fest. Die 34-Jährige war wegen eines Verkehrsdeliktes zur Verhaftung ausgeschrieben. Sie wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt.

mcp

