Autoposer – Fünf getunte Autos in Zürich sichergestellt Die Stadtpolizei Zürich hat fünf Autos mit manipulierten Auspuffanlagen sichergestellt, diese waren zu laut.

Die Stadtpolizei Zürich hat fünf zu laute Autos mit manipuliertem Auspuff aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) KEYSTONE/DPA dpa/A4581

Die Stadtpolizei Zürich und das kantonale Strassenverkehrsamt haben am Freitagabend an diversen Orten in Zürich eine Aktion gegen sogenannte Auto-Poser und deren getunte Fahrzeuge durchgeführt. Fünf Autos mit manipulierten Auspuffanlagen wurden sichergestellt.

Die Kontrollen fanden während mehreren Stunden statt, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Bei Lärmmessungen zeigte sich, dass fünf Fahrzeuge wegen technischer Änderungen an den Auspuffanlagen zu laut waren. Eines der Fahrzeuge wies zudem weitere illegale Abänderungen auf, war tiefergelegt und die Spur war verbreitert.

Die fünf Fahrzeuglenker waren im Alter zwischen 20 und 26 Jahren. Sie werden angezeigt. Ein weiterer Fahrzeuglenker wird wegen eines nicht erlaubten Aufklebers an der Frontscheibe zur Anzeige gebracht.

( SDA )