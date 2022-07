Ausflugstipps im Tösstal – Fünf schöne Wasserfälle zum Abkühlen Unzählige Giessen und Bäche laden südöstlich von Winterthur zum Entdecken ein. Wir stellen fünf spektakuläre Wasserfälle und eine natürliche Badewanne vor. Rafael Rohner

Der Giessen im Königstal ist mit einer kurzen Wanderung vom Dorf Zell her zu erreichen. Foto: Marc Dahinden

Es müssen ja nicht immer die Niagarafälle in Nordamerika oder der Salto Angel in Venezuela sein. Zahlreiche Wasserfälle gibt es auch in der Nähe von Winterthur zu erkunden – ganz ohne lange Anreise und Chaos am Flughafen. Für die meisten dieser Naturschauspiele im Tösstal genügt eine Zugfahrt und eine kurze Wanderung. Andere sind abgelegen und weniger leicht zugänglich. Wir haben eine Handvoll Wasserfälle ausgewählt, zu denen sich ein Ausflug in den Sommermonaten besonders lohnt und die sich mit weiteren Ausflugszielen verbinden lassen.