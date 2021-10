Der FCW nimmt Stellung – Fünf Sperren für Yverdons Rodrigues Yverdons Innenverteidiger Miguel Rodrigues hat FCW-Spieler Roberto Alves gegen den Kopf getreten. Entsprechend hart wird er bestraft. Hansjörg Schifferli

Viel Aufregung am Samstag auf der Schützi: Yverdons Miguel Rodrigues hatte den am Boden liegenden FCW-Spieler Roberto Alves gegen den Kopf getreten. Foto: Madeleine Schoder

Yverdons Innenverteidiger Miguel Rodrigues (25) muss seinen Platzverweis kurz vor Schluss des samstäglichen Matchs beim FC Winterthur mit gleich fünf Spielsperren büssen. Rodrigues hatte an der Seitenlinie (und unweit der beiden Spielerbänke) den am Boden liegenden FCW-Spieler Roberto Alves zweimal gegen den Kopf getreten. Das wurde als «Tätlichkeit mit möglichen Verletzungsfolgen» beurteilt. Schiedsrichter Sven Wolfensberger hatte rot gezeigt, nachdem er von Assistentin Michèle Schmoelzer, der «vierten Frau» an der Seitenlinie, auf den Vorfall hingewiesen worden war.