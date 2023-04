50-Jahr-Jubiläum in Winterthur – Fünf Stimmen zum Zentrum Rosenberg Eine frühere ABM-Verkäuferin erinnert sich an die Anfänge des Einkaufszentrums Rosenberg. Und die letzte Cindy’s-Chefin in Winterthur macht bald auch das Cindy’s in Wädenswil zu. Delia Bachmann

An das alte ABM-Zentrum am Rosenberg, hier auf einer Aufnahme von 1977, haben viele Menschen schöne Erinnerungen. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Laila Eberhart, 60, die letzte Cindy’s-Chefin im Rosenberg

Laila Eberhart machte das Cindy’s im Rosenberg zu. Aktuell arbeitet sie im Cindy’s in Wädenswil, das wie jenes in Deitingen ebenfalls zugeht. Foto: zvg

«Das Cindy’s im Rosenberg war einfach Kult. Ich habe über 21 Jahre da gearbeitet. Von 1988 bis zum Abbruch, die letzten drei Jahre als Chefin. Das erste Bild, das mir in den Sinn kommt, bin ich mit dem Mikrofon in der Hand. Über das Ausrufen der Pizzas wird heute noch geredet. Am Valentinstag gab es sie in Herzform. Für viele war das Cindy’s ein Treffpunkt. Man ass einen Burger und ging dann weiter in den Ausgang. Familien feierten hier Kindergeburtstage, und es wurden Karaoke-Lieder gesungen. Generell war die Stimmung sehr familiär; viele kannten sich. Und wenn ein bestimmter Gast am Morgen um 11 Uhr nicht da war, haben wir uns Sorgen gemacht. Dieses Familiäre ist schon erstaunlich dafür, dass das Cindy’s kein bedientes Restaurant war.