FCW gewinnt gegen Freiburg – Fünf Tore in 120 Minuten – der FCW in Torlaune Der FC Winterthur gewinnt das dritte Testspiel im Trainingslager. Gegen die U23 des SC Freiburg gaben es ein diskussionsloses 5:1. Gregory von Ballmoos

Reiste erst am Dreikönigstag nach Spanien: Remo Arnold. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Zweiter Sieg im dritten Spiel für den FC Winterthur im Trainingslager in Spanien. Das Team von Trainer Bruno Berner bezwang die U23 des SC Freiburgs gleich mit 5:1. Dabei starteten die Winterthurer nicht optimal in die Partie. Vor allem in der Starthalbstunde kamen sie in der Offensive kaum zu Chancen. Zudem kassierten sie kurz vor der Halbzeit in der 60. Minute – gespielt wurde viermal 30 Minuten – das 0:1.

Das Gegentor war etwas wie ein Weckruf. Zwischen der 70. und der 79. Minute stellten die Winterthurer auf 3:1. Eris Abedini per Penalty, Samir Ramizi und Thibault Corbaz nach einer sehenswerten Aktion trafen für den FCW. Im Vergleich zum Start gelang den Winterthurern eine klare Steigerung, auch wenn sie nicht in Bestbesetzung antreten konnten.

Im Sturm erhielt Neftali Manzambi diesmal den Vorzug vor Samuel Ballet. Roman Buess war beim Test gegen den SC Freiburg erneut nicht dabei. Die nominelle Nummer 1 im Angriff ist in der Schweiz geblieben, um seine Krankheit auszukurieren. Neben ihm fehlte auch Remo Arnold krank. Arnold reiste aber dem Team nach und befindet sich nun im Trainingslager. Francisco Rodriguez und Adrian Gantenbein fehlten angeschlagen. Anstelle von Rodriguez durfte der junge Noé Holenstein aus der U21 des FCW Luft in der ersten Mannschaft schnuppern – wie auch sein Teamkollege Laurin Vögele, der gar das 4:1 in der 112. Minute erzielte. Fünf Minuten vor Schluss war es erneut Corbaz, der für den FCW traf.

FC Winterthur – SC Freiburg U23 5:1 (0:1) Infos einblenden Tore FCW: 70. Abedini (Penalty) 1:1, 75. Ramizi 2:1, 79. Corbaz 3:1, 112. Vögele 4:1, 115. Corbaz 5:1. FCW 1.-60. Minute: Pukaj, Schättin, Gelmi, Schmid, Gonçalves; Abedini, Kryeziu; Burkart, Ramizi, Di Giusto; Manzambi. FCW 60.-90. Minute: Kuster; Diaby, Gelmi, Lekaj, Gonçalves; Abedini (75. Holenstein), Corbaz; Burkart (75. Ltajef), Ramizi, Di Giusto (75. Chiappetta), Ballet. FCW 90.-120. Minute: Kuster; Diaby, Cavar, Lekaj, Hammer; Ltajef, Holenstein, Corbaz, Chiappetta; Vögele, Ballet. FCW ohne Fayulu (verletzt), Rodriguez, Gantenbein (angeschlagen), Arnold und Buess (krank).

