USA – Fünf Tote nach Sturzflut – zwei Kleinkinder noch vermisst Bei starken Regenfällen im US-Bundesstaat Pennsylvania sind fünf Menschen ums Leben gekommen – darunter auch die Mutter von noch zwei vermissten Kindern.

1 / 2 Die USA werden derzeit von Wetterextremen heimgesucht: Überschwemmte Strasse in Montpelier, Vermont. (10. Juli 2023) AFP/Montpelier Police Department

Die Zahl der Toten nach sturzflutartigem Regen im US-Bundesstaat Pennsylvania ist auf fünf gestiegen. Zwei kleine Kinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren würden nun noch vermisst, teilte die örtliche Polizei am Sonntagabend mit. Die Opfer waren am Samstagnachmittag in ihren Autos auf einer Strasse weggeschwemmt worden. Das Unglück hatte sich an der Grenze zum US-Bundesstaat New Jersey nahe der Stadt Trenton ereignet. Unter den Toten sei auch die Mutter der beiden Kinder. Es handele sich um eine Familie aus dem südlichen Bundesstaat South Carolina, teilte die Polizei mit.

«Für alle betroffenen Familien, alle Ersthelfer und für unsere Gemeinde als Ganzes war dies ein unglaublicher Schock», schrieb die Polizei über das Unglück. Tim Brewer von der örtlichen Feuerwehr hatte zuvor gesagt, in weniger als einer Stunde seien um die 17 Zentimeter Regen gefallen. In seiner 44-jährigen Karriere habe er so etwas noch nicht gesehen. Die Behörden hatten deutlich gemacht, dass sie nicht wirklich davon ausgehen, noch Überlebende zu finden.

Die USA werden derzeit von Wetterextremen heimgesucht. Während Millionen Menschen im Süden des Landes unter einer Hitzewelle ächzen, war es im Nordosten in den vergangenen Tagen immer wieder zu heftigen Überschwemmungen gekommen.

