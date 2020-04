Lomo – Fünfer unds Weggli und was dazu gehört Unser Kolumnist Johannes Binotto deutet ein Sprichwort in der Corona-Krise. Till Hirsekorn

Fünfer und Weggli kann man dem Sprichwort zufolge nicht beides haben, sondern um das Weggli zu kriegen, muss man den Fünfer ausgeben. Ich würde das Sprichwort gerne erweitern. Und zwar finde ich, dass, wer ein Weggli kauft, sich auch dafür interessieren sollte, wie dieses Weggli gebacken und wie der Fünfer, den es kostet, verdient wurde. Oder anders formuliert: Wer Weggli will, sollte auch Transparenz wollen. Das ist mir in diesen Tagen klar geworden, da sich die empörten Stimmen mehren, die China vorwerfen, es kommuniziere in Sachen Corona-Virus so intransparent.

Nun ist politische Intransparenz ja nicht ein komplett neues Phänomen in China. Spannend ist aber, dass genau jene, die jetzt besonders laut schimpfen, in der Vergangenheit mit dieser Intransparenz so wenig Probleme hatten. Wie zum Beispiel die Lebensbedingungen chinesischer Arbeiter sind, wie mit Menschenrechten, Sicherheitsstandards, Hygienevorschriften und Umweltbelastung umgegangen wird, das wollten die Wirtschaftsfreunde hierzulande lieber nicht so genau wissen, solange man lukrative Geschäfte machen konnte. Was stören mich die Zustände in der Bäckerei, wenn ich nur billig zu meinem Weggli komme?

Dumm ist nur, dass uns die Bäckerei eben nicht nur Weggli, sondern auch das liefert, was wir nicht bestellt hatten. Wenn Waren global zirkulieren, tun das Viren auch. Also müssten doch eigentlich selbst die, denen es nur um den wirtschaftlichen Profit geht, allmählich merken, dass man sich sogar aus rein egoistischen Gründen dafür interessieren sollte, wie es in einem anderen Land zugeht. Dass und wie alle Dinge und Weltgegenden miteinander zusammenhängen, das passt als Slogan zwar nicht auf ein «America First»-Käppi oder ein «Schluss mit der Masseneinwanderung»-Leibchen, ist aber trotzdem so und wird nicht zuletzt dadurch belegt, dass das Leibchen in Bangladesh genäht und das Käppi in China bedruckt wurde.

Wir sitzen – Achtung, grosse Neuigkeit – auf dieser Erde tatsächlich alle im selben Boot, sind eine einzige Gemeinschaft, ob wir das nun mögen oder nicht. Und das bedeutet auch, dass das, was ich an Üblem woandershin auslagere, früher oder später als Bumerang nur wieder mich selber trifft. Waren und Viren, Fünfer und Weggli und wie sie entstanden sind – alles geht uns alle an, global halt.