Neuer britischer Verteidigungsminister – Sein fünfter Ministerposten in zwölf Monaten Grant Shapps wird britischer Verteidigungsminister. Der Neue wisse sehr wenig über Verteidigung, sagt ein Ex-Armeechef. Michael Neudecker aus London

Schon wieder auf dem Weg zu Downing Street 10: Grant Shapps, der neue britische Verteidigungsminister. Foto: Carl Court (Getty)

Um kurz vor neun Uhr am Donnerstagvormittag kam Grant Shapps am britischen Regierungssitz in Downing Street an. Er stieg aus seinem Range Rover und schritt optimistisch lächelnd die Strasse hoch zur Tür mit der 10, vorbei an den Fotografen und Fernsehteams hinter dem Absperrgitter. Grant Shapps kennt dieses vielfach gesehene und für das politische Grossbritannien so typische Prozedere bei Kabinettsveränderungen: aussteigen, die Strasse entlanggehen, lächeln, zur Tür rein.