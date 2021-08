Interview  zu den Musikfestwochen in Winterthur - «Für 2022 müssen wir andere Standorte prüfen»

Abo Mit Umfrage: Stimmen zu den Musikfestwochen in Winterthur «Konzerte ohne Maske finde ich wahnsinnig toll»

Am Mittwoch haben die Musikfestwochen nach einem Jahr Pause begonnen – Corona-bedingt in verändertem Rahmen. Besucherinnen und Besucher erzählen, was ihnen am Konzept gefällt und was sie vermissen.