Kantonsspital Winterthur – Für alle KSW-Besucher gilt per sofort eine Maskenpflicht Am Kantonsspital Winterthur sind grundsätzlich wieder Patientenbesuche möglich – allerdings nur unter bestimmten Auflagen. Thomas Münzel

Am Kantonsspital Winterthur gelten per sofort neue Regeln für Patientenbesuche. Bild: Urs Jaudas

Die letzten Wochen waren für viele KSW-Patienten und ihre Angehörigen keine leichte Zeit: Denn seit Mitte März war es wegen der Corona-Pandemie verboten, am Kantonsspital Winterthur Krankenbesuche zu machen. Doch dank der stark gesunkenen Covid-19-Fallzahlen hat die Zürcher Gesundheitsdirektion das generelle Besuchsverbot in den Zürcher Spitälern nun aufgehoben. Auch am KSW sind deshalb Besuche von Familienangehörigen und Bekannten per sofort wieder möglich. Allerdings nur unter bestimmten Auflagen.