Verbot von ausländischen Ehrungen – Für Beamte sind Orden tabu, Alt-Bundesrätinnen nehmen sie gern Schweizer Staatsvertreter dürfen keine ausländischen Ehrenzeichen annehmen. Dies führt immer wieder zu Aufregung – auch weil Ex-Regierungsmitglieder nicht vom Verbot betroffen sind. Thomas Knellwolf

Die SP bezeichnete es damals als «Privatsache» von Frau Calmy-Rey»: Der russische Aussenminister Sergei Lawrow überreichte im März 2014 seiner Schweizer Ex-Amtskollegin Micheline Calmy-Rey einen Orden. Foto: Russische Botschaft in der Schweiz

Die Schweiz achtet genau darauf, dass sich ihre Vertreter keine ausländischen Orden umhängen lassen. Manchmal fast peinlich genau.

Für Beamte mit Schweizer Pass, Angehörige der Armee, Bundesrichterinnen, Nationalrätinnen, Ständeräte oder Bundesrätinnen gilt bis heute das sogenannte Ordensverbot. Auch Doppelbürgerinnen sind davon betroffen – wie jüngst der Fall der ETH-Rektorin Sarah Springman in Erinnerung rief (hier der Bericht). Fast hätte die Queen die britisch-schweizerische Professorin nicht zur Ritterin (offiziell «Dame commander») schlagen können. Den Schweizer Segen dazu gab es nur, weil Springman Zürich Richtung Oxford verlässt. Deswegen und nach Abklärungen hat das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) darauf verzichtet, auf das Verbot zu pochen.

Die scheidende ETH-Rektorin Sarah Springman (aufgenommen an einem Tamedia-Anlass) bekam das Plazet der Eidgenossenschaft, damit sie Königin Elisabeth II. zur «Dame commander» ernennen kann. Foto: Tamedia

In anderen Fällen blieb der Staat hart. Jean Ziegler beispielsweise musste Ende der 80er-Jahre einen französischen Orden der Künste und Literatur zurückgeben. Das Argument des damaligen SP-Nationalrats und Buchautors, er habe die Auszeichnung nicht als Politiker, sondern als Schriftsteller verliehen bekommen, stach nicht.

Er musste einen französischen Orden zurückgeben: Alt-Nationalrat Jean Ziegler bei einem Auftritt in Thun. Foto: Markus Hubacher

Für Private in der Schweiz ist ein ausländischer Orden kein Problem. Zwar gibt es auch in ihren Fällen eine behördliche Abklärung, aber die ist Routine. «Im Schnitt ein-, zweimal pro Monat fragt eine ausländische Botschaft an, ob einer Schweizer Bürgerin oder einem Schweizer Bürger ein Orden verliehen werden kann», erklärt Beatrice Schaer, die als EDA-Protokollchefin dafür zuständig ist. «Wir klären dann mit dem Eidgenössischen Personalamt und anderen Stellen ab, ob es sich um Staatsangestellte handelt. Ist dies nicht der Fall, geben wir grünes Licht.»

Alle paar Jahre gibt es aber öffentliche Aufregung – so beispielsweise auch 2012: Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) verkündete damals stolz, sein Vizedirektor Andreas Götz habe einen «Friendship Award» der Volksrepublik China erhalten. Neutralitätspolitisch sensibilisierte Nationalräte forderten die Rückgabe und «Konsequenzen». Das Bafu hielt dagegen. Es argumentierte, Götz dürfe den «Award» behalten, denn es sei eine Auszeichnung für Verdienste im Hochwasserschutz und kein Orden.

Calmy-Rey war die Schnellste

Seit der Gründung des Bundesstaats 1848 existieren Bestimmungen, die solche Ehrungen untersagen oder einschränken. Immer wieder wurden sie hinterfragt – aber belassen. «Das Verbot für Amtsträger, Titel und Orden ausländischer Behörden anzunehmen, ist weiterhin sinnvoll», hielt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement im Dezember 2000 fest. «Es wirkt präventiv, entspricht den demokratischen Grundwerten der Schweiz, die keine Titel- und Ordenstradition kennt, beugt Missbräuchen vor und verhindert Abhängigkeiten der Amtsträger gegenüber ausländischen Behörden.»

Bei aktiven Dienerinnen und Dienern des Staates wird also bis heute mehr oder weniger genau darauf geachtet, dass sie sich nicht mit ausländischen Orden schmücken. Gern ehren lassen sich hingegen ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte. Zwar repräsentieren auch zurückgetretene Regierungsmitglieder bisweilen die Schweiz, zum Beispiel auch in offizieller Mission an Beerdigungen ausländischer Staatsoberhäupter oder an Grossanlässen. Aber für sie gilt das Ordensverbot nicht mehr.

Juristisch war es denn auch kein Problem, dass Frankreich Pascal Couchepin rund zwei Jahre nach Austritt aus dem Bundesrat den Titel des Offiziers der Ehrenlegion verlieh. Der freisinnige Walliser sei einer der originellsten und kompetentesten Baumeister der Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich, hiess es 2011 in der Würdigung.

Pascal Couchepin, heute auch Offizier der französischen Ehrenlegion, in seiner Zeit als Bundesrat. Foto: Keystone

Gar nur ein Vierteljahr verstrichen bei Micheline Calmy-Rey zwischen Amtsübergabe an den Nachfolger und Verleihung einer Ehrenmedaille durch Armenien. Geehrt wurde sie für einen «bemerkenswerten Beitrag» zur Verbesserung und Pflege der bilateralen Beziehungen beider Länder. Die langjährige Aussenministerin hatte eine Annäherung zwischen dem Kaukasusstaat und der Türkei vermittelt.

Zwei Jahre nach der ersten ausländischen Ehrung bekam die Genfer Sozialdemokratin eine weitere ausländische Auszeichnung, die weitaus umstrittener war. Calmy-Rey nahm im Frühjahr 2014 vom russischen Aussenminister Sergei Lawrow freudestrahlend den «Order of Friendship» entgegen. Russland war damals gerade dabei, die Krim zu annektieren. Die SP liess verlauten, die Annahme des Ordens sei «Privatsache von Frau Calmy-Rey».

