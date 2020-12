Skitourismus während Pandemie – Für Darbellay und das Wallis geht der Poker auf Das Wallis bekommt, was es wollte: Eine fast normale Skisaison mitten in der Corona-Pandemie. Doch im wichtigsten Spital im Kanton ist die Lage nach wie vor angespannt. Philippe Reichen aus Lausanne

Der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay hat die Skisaison trotz Corona-Pandemie lanciert. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

«Bitte bleiben Sie zu Hause.» Das ist die Empfehlung des Bundesrats an die Schweizer Bevölkerung. «Kommen Sie in unsere Skigebiete.» Das ist die Einladung der Walliser Regierung an alle Wintersportler aus dem In- und Ausland für die Feiertage. Der Bergkanton lässt 48 Bergbahnunternehmen Gondeln und Skilifte betreiben. Die letzten Skistationen eröffnen die Saison am 22. Dezember.

Dass die Wintersaison trotz Pandemie beginnen kann, dürfte den Walliser Volkswirtschaftsdirektor Christophe Darbellay besonders freuen. Um die horrend hohen Fallzahlen im Bergkanton zu senken, liess die Walliser Regierung im Herbst die Restaurants schliessen und öffnete sie erst am letzten Montag wieder. Die Wintersaison hat Darbellay diese Woche mit diversen Aktionen zusätzlich lanciert. So liess er 67’000 Zweitwohnungsbesitzern Gutscheine verschicken, mit denen sie sich mit lokalen Produkten eindecken können.