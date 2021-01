Heimspiel gegen Langenthal – Für den EHCW gehts noch um viel Die Teilnahme am Pre-Playoff ist für die Winterthurer zwar kaum mehr zu schaffen. Aber für die Zukunft ist es wichtig, in den verbleibenden 13 Spielen der Saison einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Urs Kindhauser

Im Dezember spielte Damian Stettler mit den SCL Tigers gegen Zug. Am Dienstag soll er das Tor des EHCW hüten. Foto: Keystone

Im Sport gehts in erster Linie um Siege und Punkte, Güter also, von denen der EHC Winterthur nicht viel besitzt. So wenig, dass der angestrebte 10. Rang kaum zu erreichen ist. Dennoch kann und wird man die noch 13 Spiele dauernde Saison nicht einfach «ausplempern» lassen. Denn es geht noch um viel, sowohl für den EHCW als Organisation und als Mannschaft wie auch für die Spieler.

Als Club muss sich der EHCW möglichst gut verkaufen, um die Sponsoren zu halten und nächste Saison wieder Publikum anzuziehen. Am besten geht das über Erfolg. Mit ein paar Siegen könnte das Team auch zeigen, dass esim Gegensatz zu anderen Jahren fähig ist, die traditionelle «Winterbaisse» zu überwinden. Ohnehin gilt es am Dienstag gegen Langenthal, die höchst mässige Bilanz von nur einem Sieg in 24 Spielen aufzubessern.

Das wäre ein gutes Zeichen für die Zukunft. Um die Zukunft geht es auch für die Spieler. Erst acht von ihnen haben beim EHCW einen Vertrag für die kommende Saison in der Tasche. Die anderen haben bis März die Gelegenheit, sich aufzudrängen – in Winterthur oder anderswo.