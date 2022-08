FCZ im Europa-League-Playoff – Für den FCZ gehts um viel – doch der grosse Antreiber bleibt zu Hause Den Zürchern genügt bei Heart of Midlothian schon ein 0:0, um in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Doch ein Schlüsselspieler fehlt. Thomas Schifferle

Jubelnde Zürcher beim Hinspiel in St. Gallen – und heute in Edinburgh im ausverkauften Tynecastle Stadium? Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Franco Foda hat ein Wort, das verwendet er gerne. Vielleicht, weil es so gut zu ihm passt. «Eiskalt» müssten sie sein, eiskalt müssten sie die Chancen ausnutzen.

Foda ist der Trainer des FC Zürich, dem sich heute Donnerstag in Edinburgh die Chance bietet, sich für die Europa League zu qualifizieren. Nach dem Playoff-Hinspiel von letzter Woche liegt er gegen Heart of Midlothian 2:1 in Führung. Ein Unentschieden reicht ihm schon, um weiterzukommen und mit Vorfreude auf die Gruppenauslosung am Freitag zu schauen. Mannschaften wie Granit Xhakas Arsenal, José Mourinhos Roma, Urs Fischers Union Berlin oder Manchester United sind da als Gegner im Angebot.

Selbst wenn der FCZ heute verliert, bleibt ihm als Trost die Conference League. Das ist zwar nur der dritte europäische Wettbewerb und finanziell der am wenigsten lukrative. Aber Präsident Ancillo Canepa hat als erstes Ziel für diese Saison immer die Teilnahme an einer Gruppenphase ausgegeben, egal welcher. Und selbst in der Conference League können die Gegner West Ham, Fiorentina oder Köln heissen.

Der grosse Abwesende

«Wir wissen, was auf uns zukommt», meldet Foda am Abend vor dem Spiel. Das Tynecastle mit seinen vier engen Tribünen und 20’000 Plätzen ist ausverkauft. Das braucht noch nicht einschüchternd zu sein, sondern kann dem Gast auch Energie geben. «Wir müssen zeigen, dass wir qualitativ so gut sind, um in die Europa League einziehen zu können», hat Foda schon nach dem Hinspiel gesagt. Und da hat er auch gesagt: «Wir haben alle Möglichkeiten mit unseren schnellen Spielern.»

Bodgan Viunnyk und Donis Avdijaj erledigten in St. Gallen ihre Arbeit in vorderster Reihe mit viel Einsatz und Wirkung. Bloss eiskalt waren sie nicht im Abschluss. Der grosse Abwesende dagegen ist Blerim Dzemaili, wegen seiner Wadenprobleme ist der 36-Jährige gar nicht erst mit nach Schottland gereist. Gegen die Hearts war er noch der Spieler gewesen, der die Mannschaft mit seinem Willen und seiner Kraft belebte und antrieb. Seine Erfahrung wäre fürs Rückspiel umso wertvoller gewesen.

