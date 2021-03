Playoff im Unihockey – Für den HCR folgen die Stunden der Wahrheit Im spannenden Playoff-Viertelfinal gegen Malans liegen die Winterthurer mit 2:3-Siegen im Hintertreffen. Jede weitere Niederlage bedeutet das Saisonende. René Bachmann

Eine ausgeglichene Viertelfinalserie liefern sich der HC Rychenberg und Malans. Deuring Photography

Die Entscheidung in der Best-of-7-Serie fällt am Samstag in Oberseen oder am Sonntag in Maienfeld. Die Winterthurer stehen durch ihren Rückstand unter Druck. «Ein Druck, den die Malanser gleichermassen haben», sagt HCR-Trainer Philipp Krebs, «da auch für sie die Saison an diesem Wochenende fertig sein könnte.»

Sie wüssten, dass sie gegen diesen Gegner gewinnen können, auch zweimal hintereinander, meint Krebs. Grundlegende Änderungen sind keine zu erwarten: ««Wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr viele Geheimnisse gibt.» Es gehe nun darum, ein starkes Unihockeyspiel abzuliefern und sich am Playoff zu erfreuen. Substanzielle Anpassungen sind auch keine nötig. Der HCR trat zuletzt überwiegend kompakt und stabil auf. Die Defensive um Torhüter Nicolas Schüpbach sowie das Boxplay hinterliessen einen grundsoliden Eindruck und die Powerplay-Formation entwickelte markant mehr Torgefahr als zuvor in der Saison.