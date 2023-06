Interview mit Sportchef Oliver Kaiser – «Für den jetzigen Zeitpunkt sind wir in der Kaderplanung gut unterwegs» Im Interview vor dem Trainingsstart spricht Sportchef Oliver Kaiser über den neuen Trainer, die Kaderplanung und die Saisonziele und sagt: «Aus unserer Perspektive ist die Abwesenheit von Patrick Rahmen kein allzu grosser Kompromiss.» Gregory von Ballmoos

Sportchef Oliver Kaiser und Assistenztrainer Ognjen Zaric kurz vor der ersten Trainingseinheit. Foto: Marc Dahinden

Am Mittwochnachmittag startete der FC Winterthur in die neue Saison. Es war kein Vergleich zur letzten Saison. Damals organisierte der FCW eine Medienkonferenz, und sämtlich grossen Medientitel folgten dem Ruf. Diese Saison blieb es ruhiger. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass der neue Cheftrainer noch nicht mit dabei war. Patrick Rahmen ist mit der U-21-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft.