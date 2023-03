Messe in Winterthur – Für den Kampf um Talente wird das Jackett ausgezogen Krawatte und Siezen war gestern: Bei der ZHAW-Jobmesse «Connecto» überbieten sich die Firmen dabei, sich als locker darzustellen. Sie setzen dabei auf Playstations, Cakepops und Regenbogen-Halsbänder. Muriel Blum

Full House: Die Standplätze auf dem Messegelände waren ausverkauft. Veranstalter Roman Wiederkehr musste Anfragen ablehnen. Foto: Marc Dahinden

Wer an der ZHAW seinen Bachelor oder Master abschliesst, ist heiss begehrt. 200 Firmen drängen sich am Donnerstag in zwei der Eulachhallen. Es hätten noch mehr sein können. «Wir mussten die Anmeldung vorzeitig schliessen, weil uns der Platz ausging», sagt Kommunikationschef Roman Wiederkehr vom studentischen Verein Connecto, der die Jobmesse organisiert. Besonders gefragt: die technischen und wirtschaftlichen Fachrichtungen. Alle sind hier und buhlen um die Gunst der rund 2000 Talente: Siemens, Roche, Lufthansa, IBM, aber auch Coop, die Helvetia-Versicherungen oder die Stadt Zürich.