Punktverlust von Pfadi – Für den Sieg reichte es dann doch nicht Pfadi Winterthur kehrt mit einem 27:27 vom Spiel aus Kriens zurück. Schlecht ist das angesichts der Personallage nicht. Trotzdem wären zwei Punkte drin gelegen. Urs Stanger

Pfadis Aleksandar Radovanovic versenkte gegen den HC Kriens-Luzern zehn seiner zwölf Würfe. Deuring Photography

Punkt eine Minute vor Schluss startete Pfadi zum letzten Angriff. 27:27 stands da in der Krienser Krauerhalle. Die Winterthurer aber fanden die Lücke nicht. Auch nicht, als sie für die letzten sieben Sekunden nach einer Zeitstrafe in Überzahl spielen konnten. Der Ball landete bei Rechtsaussen Lukas Osterwalder, der ihn bei Minute 59:58 einem Gegenspieler in die Hände spielte. Zum Glück für Pfadi blieb keine Zeit mehr für einen gescheiten Konter.

«Wir bringen den letzten Angriff nicht aufs Tor», bedauerte Winterthurs Trainer Goran Cvetkovic. Dass der Ball zu Osterwalder kam, gehörte nicht zum Plan: Der Abschluss hätte eigentlich von der anderen Seite des Spielfelds kommen sollen, doch dann liess man sich abdrängen. Die Rechnung ging nicht auf, das passte irgendwie zum Abend.