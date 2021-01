Gewiefte Gänsesäger – Für die Fischjagd lugt er zuerst unters Wasser Der Gänsesäger steckt erst seinen Kopf unter die Wasseroberfläche, bevor er abtaucht. Der Vogel ist jetzt im Winter oft zu beobachten. Markus Brupbacher

Auf der Jagd nach (Fr)essbarem unter Wasser mit unterschiedlichen Mitteln: Ein Gänsesäger (l.) und ein Muschelfischer. Fotos: Markus Brupbacher / U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region

Wer hält bei winterlichen Temperaturen den Kopf unters eiskalte Wasser, um nach frischem Fisch Ausschau zu halten? Der Gänsesäger – auf Lateinisch Mergus merganser – macht das. Mergus bedeutet «Taucher». Doch eben: Bevor der Wasservogel abtaucht, um nach Fischen zu jagen, guckt er schwimmend unter die Wasseroberfläche. Das eigentümliche Verhalten des Vogels ist, vor allem jetzt im Winterhalbjahr, an Töss, Thur oder Rhein zu beobachten.

Ein Gänsesäger-Weibchen auf der Jagd nach Fischen. Bei Sekunde 2 und 12 steckt der Vogel seinen Kopf unter die Wasseroberfläche, um nach Fischen zu spähen. Film: Markus Brupbacher

Doch warum ist der Gänsesäger in den Wintermonaten bei uns häufiger zu sehen? Der Vogel ist zwar hauptsächlich in Skandinavien, Sibirien und Nordamerika zu Hause. Doch auch im nördlichen Alpenvorland, vom Genfersee bis Slowenien, gibt es eine Gänsesäger-Population. Rund die Hälfte dieses Vorkommens, das sich genetisch von jenem Nordeuropas unterscheidet, brütet an Schweizer Seen und Flüssen. «Damit kommt», schreibt die Schweizerische Vogelwarte Sempach, «unserem Land eine grosse Verantwortung für die Erhaltung dieser Population zu.»