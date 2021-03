Unihockey: Aus im Playoff – Für die Red Ants ist die Saison zu Ende Die Kloten-Dietlikon Jets bedeuten für die Red Ants Rychenberg Winterthur im Playoff-Halbfinal Endstation. Beide Partien des Wochenendes gingen 2:9 verloren. Peter Weiss

Ständig unter Druck: Magdalena Plaskova (am Ball) und ihre Mitspielerinnen bekommen von den Kloten-Dietlikon Jets wenig Raum zugestanden. Foto: Damian Keller

Die Red Ants hätten im Heimspiel vom Sonntag nach zwei klaren Niederlagen einen Sieg gebraucht, um die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Jets zumindest um eine Woche zu verlängern. Als es nach nicht einmal vier Minuten bereits wieder 0:2 stand, schwand diese letzte Hoffnung – und mit dem 0:3 in der 17. Minute wurden die Aussichten noch düsterer. Dieser Treffer Brigitte Mischlers stand sinnbildlich für die Unterschiede zwischen den beiden Teams. In der neutralen Zone verwickelten sich mehrere Spielerinnen in Zweikämpfe, der Ball landete aber immer wieder auf der Schaufel einer Zürcher Unterländerin, bis es letztlich zum Abschluss aus einer gefährlichen Position kam. Die Winterthurerinnen schafften es derweil kaum einmal, das Spielgerät über längere Zeit in der Hälfte des Gegners zu kontrollieren.

Match-Telegramme Infos einblenden Kloten-Dietlikon Jets – Red Ants Rychenberg 9:2 (2:0, 3:1, 4:1) Stighag, Kloten. – SR Crivelli/Rampoldi. – Tore: 17. Suter (Gerig) 1:0. 19. Gerig (Suter) 2:0. 22. Rydfjäll (Bühler) 3:0. 25. (24:24) Gerig (Suter) 4:0. 25. (24:50) Kuhn (Plaskova) 4:1. 31. Gerig (Wiki/Ausschluss Kühne) 5:1. 43. Suter (T. Bühler) 6:1. 47. Gerig (Suter) 7:1. 54. Larsson (Heer/ Ausschluss Kuhn!) 7:2. 55. Gerig (Wiki/Ausschluss Kuhn) 8:2. 60. (59:02) Wiki (Bühler) 9:2. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Jets, 2-mal 2 Minuten gegen Red Ants. – Jets: Schmid; Rydfjäll, Bühler; Stella, Mischler; Luck, Ackermann; Zwissler, Schürpf; Suter, Wiki, Gerig; Martinakova, Hintermann, Metzger; Rieder, Wieland, Niederberger; Geiser, Wohlhauser, Müller. – Red Ants: Heer; Garbare, Schmuki; Konickova, Rüegger; Krähenbühl; Kühne, Mattle, Larsson; Plaskova, Kuhn, Brunner; Jeyabalasingam, Krausz. – Bemerkung: 55.08 Time-Out Jets. Red Ants Rychenberg - Kloten-Dietlikon Jets 2:9 (0:3, 1:2, 1:4) Oberseen, Winterthur. – SR Begré/Birbaum. – Tore: 3. Gerig (Wiki) 0:1. 4. Gerig (Suter) 0:2. 17. Mischler (Martinakova) 0:3. 28. Kühne (Krausz) 1:3. 29. Suter (Gerig) 1:4. 33. Gerig (Suter) 1:5. 42. Gerig (Stella) 1:6. 44. Wieland (Rieder) 1:7. 49. Wiki (Suter) 1:8. 51. Stella (Schmid) 1:9. 55. Kuhn 2:9. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Red Ants, 1-mal 2 Minuten gegen Jets. – Red Ants: Heer; Garbare, Schmuki; Konickova, Rüegger; Krähenbühl; Kühne, Mattle, Larsson; Plaskova, Kuhn, Brunner; Jeyabalasingam, Krausz. – Jets: Schmid; Rydfjäll, Bühler; Stella, Mischler; Luck, Ackermann; Zwissler, Schürpf; Suter, Wiki, Gerig; Martinakova, Hintermann, Wieland; Rieder, Metzger, Niederberger; Geiser, Wohlhauser, Müller. – Bemerkung: 50.07 Time-Out Red Ants.

Erst im zweiten Abschnitt vermochten sich die Gastgeberinnen etwas aus der Umklammerung zu befreien und mutiger nach vorne zu spielen. Prompt wurden sie in der 28. Minute mit dem 1:3 belohnt, als Vivien Kühne alleine vor der Nationaltorhüterin Monika Schmid auftauchte und die Nerven behielt. Doch die Gäste schlugen 41 Sekunden später bereits wieder zurück und setzten mit dem 1:5 kurz nach Spielhälfte sogleich entschlossen nach. Zu Beginn des letzten Drittels hätten die Red Ants im Powerplay noch eine finale Aufholjagd einläuten können, doch Nicole Mattle traf nur die Latte. Praktisch im Gegenzug erzielte die Internationale Isabelle Gerig ihr neuntes Tor des Wochenendes, womit die Sache endgültig entschieden war. Nach drei weiteren Treffern der Jets sorgte Carola Kuhn mit dem 2:9 in der 55. Minute wenigstens noch für den Schlusspunkt. Am deutlichen Verdikt änderte dies jedoch nichts.

Ein regelrechter Klassenunterschied

Schon am Vorabend war die Partie in Kloten ähnlich verlaufen. Die Jets legten im ersten Drittel mit Treffern ihrer Paradeformation vor und bauten die Führung anschliessend kontinuierlich aus. Unterlegen in den Zweikämpfen, zu wenig schnell oder präzis in den eigenen Aktionen – die Red Ants hatten in dieser Serie wenig zu bestellen. «Trotzdem glaubten wir vor der dritten Partie noch an eine Chance, sonst hätten wir gar nicht mehr antreten müssen», sagte Magdalena Plaskova, die den Verein verlassen wird. Als grössten Unterschied machte die Tschechin den Mangel an Erfahrung aus. «Wenn die Zweikämpfe schwierig sind, kann mit dem richtigen Timing im Spiel vieles ausgeglichen werden. Aber auch diesbezüglich hatten die Jets mit all ihren Internationalen Vorteile.»

Meistens den entscheidenden Schritt zu spät: Red-Ants-Verteidigerin Hana Konickova gegen die Jets-Nationalspielerin Michelle Wiki. Foto: Damian Keller

Während sich das Zürcher Derby im Vorjahr im Viertelfinal zur hart umkämpften Angelegenheit entwickelt hatte, waren die Qualifikations-Siegerinnen aus dem Zürcher Unterland heuer schlicht um mindestens eine Klasse besser. Das gilt es zu akzeptieren. Und als kleiner Trost mag gelten, gegen den wahrscheinlichen Meister ausgeschieden zu sein. Die Jets werden auch im Superfinal – gegen Skorpion Emmental oder die Wizards Bern Burgdorf – als haushoher Favorit ins Spiel gehen.