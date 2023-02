Industriekultur in Winterthur – Für die SBB fotografierte er alle Bahnhöfe Vor einem Jahr starb mit Hans-Peter Bärtschi ein Pionier der Industriegeschichte. Sein Nachlass ist riesig und wird Schritt um Schritt zugänglich gemacht. Dominik Landwehr

Hans-Peter Bärtschi im September 2020 in der Haldengut-Überbauung. Foto: Dominik Landwehr

Sylvia Bärtschi Baumann, die fast 50 Jahre an der Seite ihres Mannes Hans-Peter Bärtschi verbrachte, empfängt uns in der Wohnung im ehemaligen Haldengut-Silo an der Rychenbergstrasse. Hier sind Zeugen der gemeinsamen Vergangenheit und ein Teil des umfassenden Archivs untergebracht. Auf Knopfdruck fährt eine Modelleisenbahn-Komposition eine spiralförmige Rampe hoch. Bärtschi hatte offenbar auch eine weniger bekannte, spielerische Seite. «Ich muss diese Bahn jeden Tag einmal laufen lassen, damit sie nicht zu viel Staub fängt», sagt Sylvia Bärtschi Baumann. In einer Vitrine finden wir Modelle von Lokomotiven und Eisenbahnwagen für jeden Kontinent – mit den entsprechenden Unterlagen auf dem Tablar darüber.