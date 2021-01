Angesichts der weiterhin angespannten Situation ist davon auszugehen, dass auch im zweiten Corona-Jahr die grossen Openairs in der Schweiz nicht stattfinden können. Die Veranstalter zeigen sich skeptisch, zumal sie jetzt, in der entscheidenden Vorbereitungsphase keine Planungssicherheit haben und viele Acts im Sommer voraussichtlich nicht touren können oder werden. Epidemiologe Marcel Tanner schätzt die Lage ein.

Wenn wir die angelaufene Impfaktion konzentriert durchführen, und wenn wir es schaffen, mit gezielten Massnahmen die Übertragung und die Ausbreitung der neuen Mutation in den Griff zu bekommen, dann bin ich zuversichtlich. Frühsommer wird knapp werden, aber für die zweite Jahreshälfte bin ich optimistischer.

Bis Ende Februar sind in der Schweiz die Risikogruppen geimpft. Bis Juni der willige Rest der Bevölkerung. Haben wir also im Sommer die angestrebte Herdenimmunität, die Grossveranstaltungen wieder möglich macht?

Logistisch ist dieser Impfplan realistisch, vor allem seit nun auch der Moderna-Impfstoff in der Schweiz zugelassen wurde und damit mehr Dosen zur Verfügung stehen. So rückt aus epidemiologischer Sicht auch die Herdenimmunität näher – also die Immunität durch Impfung und durchgemachter Covid-19-Erkrankung.