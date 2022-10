Grafiker aus Elsau – Für dieses Buch bat er eine wildfremde Frau um ihre Hose Der Elsauer Grafiker Hanspeter Schneider hat mit zwei Freunden innert acht Jahren ein nahezu allumfassendes Buch über Farben zusammengetragen. Kar Lüönd

Juraj Libscher und Hanspeter Schneider (rechts) präsentieren das 496 Seiten dicke Farbenbuch. Foto: Marc Dahinden

«Pardon, ich muss Ihre Hose haben, unbedingt!» Und so was am hellen Tag unweit des Hauptbahnhofs von St. Gallen. Die junge Frau zuckte zusammen, dann lachte sie. Der wildfremde Mann, der sie mit diesem skurrilen Wunsch überfiel, war ein gediegener Endsechziger und hatte lautere Absichten: «Wirklich, ganz ernsthaft! Es geht um ein Buch, ein Buch über Farben.»

Die Hose war etwa zehn Jahre alt und hatte diese modischen Risse und Löcher, die Jeans-Liebhaberinnen so gern haben. Und Hanspeter Schneider, preisgekrönter Grafiker aus Elsau, suchte das beste aller möglichen Bilder zum Kapitel «Indigo». Schneider ist ein ruhiger, freundlicher Mann. Aber wenn er etwas wirklich will, ist er unerbittlich. «Genau dieses Blau an Ihrer Hose, diesen in Jahren abgeschabten Farbton, suche ich seit Wochen.» Die junge Frau stimmte schliesslich zu. Heute ist ihre Hose auf der Seite 401 des Buches zu sehen, das die aufwendigste und komplizierteste Arbeit in Schneiders langer Karriere geworden ist.

Ein «Ziegel» aus Papier

Büchermenschen nennen so etwas einen «Ziegel»: 496 Seiten im Grossformat, 3400 Gramm schwer und – klar, bei diesem Thema – ein Meisterstück der Druckkunst. Statt des üblichen Vier- und Fünffarbendrucks hat Hanspeter Schneider manche Bogen mit bis zu 18 Farben bedrucken lassen. Das bedeutet vier Durchgänge, Millimeterarbeit!

Mit solch einem Testbogen kann überprüft werden, ob beim 18-Farben-Druck der gewünschte Farbton getroffen wurde. Foto: PD

Zusammengezählt hat er Wochen an der Maschine in der Druckerei «Werk zwei» in Konstanz verbracht. Die an schnelle Massenproduktion gewöhnten Drucker waren zunächst misstrauisch, dann begeistert. Endlich konnten sie wieder einmal ihr ganzes Können zeigen. Und der Kunde aus der Schweiz, der so unerbittlich jeden Farbton prüfte und sie unzählige Male motivieren musste, die Druckwerke nochmals zu waschen und neu anzufangen, wurde als Kollege anerkannt.

Die beiden anderen Herausgeber sind der Kunstmaler Stefan Muntwyler und der Chemiker Juraj Lipscher, beide lebenslange Farbspezialisten. Schon 2010 haben die drei ein Farbenbuch herausgegeben, das mit einer verkauften Auflage von 6500 Exemplaren für ein derart spezialisiertes Werk ungewöhnlich erfolgreich war.

367 Pigmente und Farbstoffe – 17 Pigmentanalysen von Gemälden – 19 Farbgeschichten: Das verspricht der Umschlag des rund 3,4 Kilogramm schweren Farbenbuchs. Foto: Marc Dahinden

Für das nun vorliegende Werk haben sie in den zurückliegenden acht Jahren zusammen Tausende von Stunden gearbeitet. Den Künstler Stefan Muntwyler packte die Passion für die Welt der Farben bei einem dreimonatigen Atelieraufenthalt in Apulien: «Ich wollte das frische, klare Blau des Himmels malen und kam mit keiner Mischung und keinem Pigment an dieses ganz besondere Blau heran.» Ein sachkundiger Freund riet ihm zu Manganblau. Das war die Lösung und die Wende für Muntwylers Künstlerleben. Juraj Lipscher kam als Chemielehrer an der Kantonsschule Baden zum Thema, als er mit seinen Schülern ein Projekt zu Pigmenten und Pigmentanalysen startete. «Seither hat mich das Thema total gepackt.»

An der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst

Das Ergebnis der ausdauernden Teamarbeit ist eine eigentliche Universalgeschichte der Farben. Die 367 bekannten Pigmente werden in Wort und Bild dokumentiert und auf das Genaueste abgebildet (deshalb die 18 Druckfarben). Dann wird anhand berühmter Kunstwerke gezeigt, was malende Genies aus solchen Pigmenten gemacht haben, und zwar in allen Epochen, von den Höhlenmalern von Lascaux über Michelangelo bis Jackson Pollock und Sol LeWitt.

Es folgen verbürgte Anwendungsbeispiele aus der Industrie: vom berühmten Schweinfurter Grün etwa, das nicht nur leuchtete, sondern wegen seines Arsen-Gehalts auch hochgiftig war. Die grüne Tapete in Friedrich Schillers Arbeitszimmers enthielt ebenfalls Arsen. Ob er daran gestorben ist, weiss man nicht.

Sieht nicht nur giftig aus, sondern ist es auch: Das «Schweinfurter Grün». Foto: PD

Oder die Sache mit dem Ferrari-Rot, das in den 1980er-Jahren in der Autoindustrie zum Standard wurde, weil der Autohersteller es den herkömmlichen Bleichromaten vorzog, die zu schwer waren. Beim Rennwagenbau zählt jedes Gramm. Auch andere Autobauer verknüpften ihr Image mit sortentypischen Farben: das Silber von Mercedes, das Racing Green von Jaguar. Diese Farbtypen wurden beim ehemaligen Chemieunternehmen Ciba-Geigy in der Schweiz entwickelt.

Farbige griechische Statuen

Im Farbenbuch schildern insgesamt zwei Dutzend Fachautorinnen und -autoren aus ihren Spezialgebieten – von Chemie bis Architektur und Design – packende Farbgeschichten. Allein die detaillierte Erklärung, dass die alten Griechen ihre Statuen bemalt haben und warum sie von späteren Generationen «gereinigt» wurden, ist gescheit und unterhaltend.

Die drei Besessenen, die dieses Werk erarbeitet haben, dürfen derzeit unerwartet grosses Interesse erleben. Obwohl das Buch 196 Franken kostet, sind schon über tausend Vorbestellungen aus ganz Europa eingegangen. Die Startauflage beträgt 5000 Exemplare. Diskrete Kunstfreunde im Hintergrund, darunter der Elsauer Industrielle Andreas Hugi, haben die Vorfinanzierung gestemmt. Ein allfälliger Überschuss wird in eine englische Ausgabe investiert.

Farbenfreude für alle Infos einblenden Stefan Muntwyler/Juraj Lipscher/Hanspeter Schneider: Das Farbenbuch. 367 Pigmente und Farbstoffe – 17 Pigmentanalysen von Gemälden – 19 Farbgeschichten», 496 Seiten Grossformat, Alataverlag Elsau. Kaufpreis: 196 Franken. Buchvernissage Galerie im Tenn : Freitag, 7., und Samstag, 8. Oktober, 16 bis 22 Uhr, Hohlgasse 6, Elsau (Bus 680 bis Elsau Dorf). Vorträge über Drucktechnik und Themen wie «Was ist falsch am falschen Rembrandt?» jeweils ab 18.30 Uhr. Näheres unter www.alataverlag.ch

