Small Talk der Woche – Für dieses Kleid nahm Kim sieben Kilo ab Von Kardashians modehistorischem Coup bis zur pulverisierten Mumie für Pharmazwecke: acht Anregungen für das Tischgespräch mit dem gewissen Etwas. Paulina Szczesniak

Kim kann Coup

Gut, hat sie die Haare zurückgegelt. Eine Tolle à la Marilyn hätte nach Halloween gerochen. Foto: PD

Dass die Kardashian auf Monroe gemacht hat, diesen Montag an der ehrwürdigen Met-Gala, weiss inzwischen wirklich jeder. Beim Small Talk auftrumpfen kann also nur, wer Zusatzinfos in petto hat. Die deutsche «Vogue» lieferte verdienstvollerweise unmittelbar nach Kims Gang über den roten Teppich einen eindrücklichen «Alles, was du zu Kims Auftritt in Marilyns ikonischem Kleid wissen musst»-Artikel. Wer Zeit und Musse hat: Hier ist er. Für alle anderen haben wir die wichtigsten Fakten zusammengefasst: