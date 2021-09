Gastro-Kolumne Angerichtet – «Für echte Nonnen und Mönche» Der Klostergarten in Rheinau lockt mit Ambiente und einfacher, aber raffinierter Küche. Eva Wanner

Die Mönchspastete und die Klosterravioli kommen mit frischem Gemüse daher. Foto: Eva Wanner

Draussen plätschert harmonisch der Rhein an der Klostermauer vorbei. Schön wärs, dort unten den Bäumen zu sitzen und ihm zuzusehen – doch leider etwas kühl zur späteren Stunde. Das Bedauern ist kurz: Auch der Innenraum des Restaurants Klostergarten hat ein angenehmes Ambiente. Modern und doch so, dass den altehrwürdigen Mauern ihr Platz gelassen wird.

Auch auf der Speisekarte. «Caesus Capra» heisst es dort in Latein. Angerichtet wird gebratener Ziegenkäse auf Rösti mit Apfelmus (18 Fr.). Eine spannende Kombination, die auf dem Teller und im Mund gut harmoniert. Auch die hausgemachte Entenpastete in der Kruste mit Johannisbeersauce (21 Fr.) mag zu überzeugen. Das freundliche, humorvolle Servicepersonal tut das Übrige.

Hinter «Caesus Capra» versteckt sich Ziegenkäse auf Rösti mit Apfelmus. Foto: Eva Wanner

Fleisch vom Angusrind oder auch etwa Zander und Salm stehen auf der Karte mit den wenigen, aber offensichtlich sorgfältig ausgewählten Hauptspeisen. Uns lockt aber das, was unter dem Titel «Für echte Nonnen und Mönche» angepriesen wird: Die Mönchspastete, ein Blätterteigpastetchen gefüllt mit Waldpilzragout (24 Fr.) sowie die Klosterravioli, die mit einer pikanten Mischung aus Tomaten, Paprika und Zucchini gefüllt sind (26 Fr.). So schlecht kann das Klosterleben nicht sein – zumindest kulinarisch.

Zum Anbeissen – das Stück Apfelkuchen und das Vanilleglace vom Bauernhof. Foto: Eva Wanner

Wir sind froh, Platz für ein Dessert gelassen zu haben. Der Apfelkuchen (14 Fr.) hat genau die richtig weich-krosse Konsistenz, das Vanilleglace von einem nahe gelegenen Bauernhof passt gut dazu. Ein Experiment ist der kurz gebratene Brie, serviert mit Honig und Birnen (16 Fr.). Experiment gelungen, Gäste satt und glücklich.

Viel ist im Klostergarten an diesem Abend zwar nicht los. An der Speisekarte kann das aber nicht liegen – am Service definitiv auch nicht.

