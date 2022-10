Catrin Hinkel will nächstes Jahr im grossen Stil zusätzliches Personal einstellen. Was aber macht sie, wenn der Strom ausgeht?

Frau Hinkel, Microsoft will weiter ausbauen. Auch in der Schweiz?

Ja, wir werden nächstes Jahr nur schon in meinem Bereich, der das Cloud-Geschäft von Microsoft Schweiz umfasst, hundert zusätzliche Angestellte einstellen. Statt 600 Mitarbeitende an den Standorten in Zürich, Bern und Genf wird mein Bereich also Ende kommenden Jahres 700 Mitarbeitende umfassen.