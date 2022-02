Wohnen und Bauen in Winterthur – «Für einen Kahlschlag bei der Denkmalpflege bin ich nicht zu haben»

Ihre Partei kritisiert die kantonale Denkmalpflege, die Ihnen als Baudirektor unterstellt ist. Der Grund sind verwehrte Energiemassnahmen bei der Sanierung der Überbauung Grabenacker in Oberwinterthur. Ist die Kritik berechtigt?

Interessenkonflikte sind für uns in der Baudirektion alltäglich. Sei dies innere Verdichtung gegenüber Lärmschutz, Landschaftsschutz gegenüber Windenergie oder eben die energetischen Sanierungen von Denkmalschutzobjekten. In all diesen Fällen braucht es eine Interessenabwägung. Und es ist klar, dass dann nicht immer alle zufrieden sind. Im Grabenacker in Oberwinterthur hat man einen Kompromiss gefunden. Einige Gebäude können abgerissen werden. Bei den anderen gibt es Auflagen, etwa zum Erhalt der Fassade. Die Dämmung von Dach und Keller ist hingegen möglich.