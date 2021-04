Sieben aussergewöhnliche Metzgereien – Für eingefleischte Gourmets Fleisch perfekt preparieren ist schwierig. Also überlassen wir diese heikle Arbeit den Profis, unseren Metzgern – findet Martin Jenni und stellt sieben besondere vor. Martin Jenni

Einer der Metzger unseres Vertrauens: Christoph Jenzer, Geschäftsführer der Metzgerei Jenzer in Arlesheim BL. Foto: Mischa Christen

Ambitionierte Hobbyköche bestellen beim Metzger einen Schweinskopf, legen ihn einige Tage in die Salzlake, kochen ihn zwölf Stunden, picken das Fleisch aus der Pampe heraus und lassen es mit der verbliebenen Brühe abkühlen, bis die Masse fest ist. So der oberflächlich beschriebene Ablauf der Produktion eines Presskopfs, eines Fromage de Tête oder eben einer Schweinskopfsülze. In der Realität erfordert das Ganze vier Tage Arbeit, am fünften Tag wartet der Genuss. Am besten mit Freunden, frischem Baguette und einem jungen Beaujolais. Wem das zu lange dauert, der versucht sich vielleicht einmal an panierten Schweinsohren. Amateure vergessen gleich das langwierige Prozedere am Herd und kaufen direkt beim Metzger ein. Dazu einige Tipps.

Jenni deckt auf Infos einblenden In dieser Rubrik präsentiert der Genussjournalist und Buchautor Martin Jenni (u. a. Restaurantführer «Aufgegabelt») einmal im Monat lohnende Restaurants. Weil diese derzeit geschlossen sind, stellt er diesmal ausgewählte Metzgereien vor.

Alles isst Wurst

Wursthüsli Egger Foto: PD

Es sind Würste aus einer anderen Welt. Kein Wunder bei dieser Liebe zum Produkt. Die Räucherkammer befindet sich in einem Bauernhaus von 1726, die Bauernbratwurst von Vater und Tochter Ernst und Christina Egger ist die beste, die ich kenne. Auch der Landjäger, das «Rouchknebeli» oder der Fleischkäse lassen den Fleischliebhaber schwärmen, wie auch der exzellente Cervelat, die grossartige «Ämmitaler Schwartenwurst» oder die saftige Rauchwurst.

Wursthüsli Egger in Heimenhausen BE

wursthuesli.ch

Tipp: Bauernbratwurst

Kulinarische Grenzgänge

Metzgerei Schaad Foto: PD

Kevin Schaad hat den Familienbetrieb, die Metzgerei Schaad, mit seiner Partnerin Jessica Albrecht übernommen, seine Eltern Martin und Mireille Schaad sind etwas in den Hintergrund gerückt. So, wie sich das in einem Familienbetrieb gehört. Die Bauernbratwurst ist ein traditionelles Prunkstück, das sich aus Schweinefleisch, Halsspeck, gedämpften Zwiebeln, frischen Eiern, Salz, Pfeffer, Majoran und einigen geheim gehaltenen Zutaten zusammensetzt. Das Familienunternehmen behauptet sich mit Qualität und Engagement an der Grenze zum elsässischen Sundgau und ist auch bekannt für seine zahlreichen Tüfteleien wie die «Buurehamme» vom Bierschwein, die mit Käse angereicherte Elsässer Bratwurst, den Fleischkäse-Sulz-Kuchen oder die Tourte alsacienne, die sich aus hausgemachtem Blätterteig, Pouletschenkel und Schweinshals zusammensetzt und mit Weisswein, Zwiebeln, Petersilie, Salz und Pfeffer aromatisiert wird.

Metzgerei Schaad in Flüh SO

metzgerei-schaad.ch

Tipp: Fleischkäse-Sulz-Kuchen

Der Musterknabe

Jenzer Fleisch & Feinkost Foto: PD

Was Grossmutter noch wusste, ist im Zeitalter von Facebook und Co. hochaktuell. «Nose to Tail» nennt sich das heute, was zur Folge hat, dass Kutteln, Kalbskopf, Nieren und Backen wieder auf den Tellern landen. Will der familiäre Metzgereibetrieb heute gegen den Grossisten und dessen Einheitsbrei überleben, benötigt es innovative Ideen. Jenzer Fleisch & Feinkost steht für artgerechte Tierhaltung ein und bietet erstklassige Fleischqualität gepaart mit Innovation. Das fängt mit dem luftgetrockneten Rohschinken vom Witzwiler Freilandsäuli an und hört beim Suppenhuhn im Weckglas auf. Übrigens: Allergiker werden von der Familie Jenzer ernst genommen und umfassend über den Inhalt ihrer Produkte informiert.

Jenzer Fleisch & Feinkost in Arlesheim BL

goldwurst.ch

Tipp: Krustenbraten vom Freilandsäuli

Einer wie keiner

Ueli-Hof Foto: PD

Um alle Vorzüge des Ueli-Hofs erklären zu können, reicht hier der Platz nicht. Besuchen Sie die Website und informieren Sie sich über den Vorzeigebetrieb, der nicht nur vom Respekt den Tieren gegenüber spricht, sondern ihn vorlebt. Schon von Beginn an und aus Überzeugung. Besuchen Sie den Hof Mättiwil, lassen Sie sich den Betrieb zeigen, wie die Tiere gehalten werden – und Sie werden vom Vegetarier zum Flexitarier. Wie früher, als Fleisch noch keine Alltagsware war. Oder besuchen Sie eine der Metzgereien in Luzern und Ebikon. Es lohnt sich.

Ueli-Hof in Luzern

uelihof.ch

Tipp: Wacholderschinken

Alternative Fleischkultur

Metzg Foto: PD

Ende 2015 hat Marlene Halter ihre «Metzg» eröffnet, die sich in Zürich innerhalb kürzester Zeit zum «place to be» entwickelt hat. Der Name ist Programm. Fleischesser finden ihr kulinarisches Paradies, Flexitarier lassen sich zu einem Happen überreden, und Vegetarier finden für ihren «Anti-Speckteller» (Gemüseteller) regelmässig den Weg an die Langstrasse. Gastgeberin Marlene Halter zieht den Schweinskopf einem Poulet vor und isst Fleisch von Viechern, die artgerecht gehalten werden. Sie kauft bei Bauern, die ihre Tiere liebevoll, mit Wissen und Einsatz aufziehen. Zahlreiche Stammgäste gehen in die «Metzg», um ihren Fleischvorrat aufzustocken, und genehmigen sich spontan einen Happen, oder sie reservieren sich, wenn wir wieder dürfen, einen Platz in der Holzbankklasse.

Metzg in Zürich

metzg-grill.ch

Tipp: Gitzibratwurst mit Rosmarin und Zitrone

Best of the Rest Infos einblenden Boucherie Grange in Begnins VD, lard-de-begnins.ch , Tipp: Lard de Begnins. Unique! Boucherie Maillard in Courgenay JU, boucherie-traiteur-maillard.ch . Tipp: Pâté des Princes-Evêques au riz de veau (Details unter patrimoineculinaire.ch ) und Fromage de Tête Urich in Möhlin AG, urich-ff.ch . Tipp: Rohessspeck am Stück Metzgerei Forster in Arnegg SG. Keine Website. Bischofszellerstrasse 38, Tel. 071 385 16 68. Tipp: Die beste Kalbsbratwurst, die ich kenne.

Tradition verpflichtet

Macelleria Scalino Foto: PD

Wurst- und Fleischliebhaber nutzen den Olineshop oder pilgern nach Li Curt zur grandiosen Metzgerei Scalino. Nicht nur, aber oft wegen ihrer Traditionswurst Furmagin. Der Inhalt der Wurst setzt sich unter anderem zusammen aus Hals, Bauchspeck und anderen minderen Teilen des Schweins, die mit Fett und Schweinsleber vermischt werden. Die Stücke werden gehackt und mit Zwiebeln, Knoblauch, Fleischbrühe, lokalem Rotwein und Majoran gewürzt. Alle Zutaten werden von Hand vermengt, bis eine gleichmässige Masse entsteht, die zu kleinen Laiben geformt wird. Diese werden in Schweinenetz gehüllt und im Ofen rund 40 Minuten lang bei 180 Grad gegart. Der Furmagin kann sowohl heiss, direkt aus dem Ofen, als auch kalt gegessen werden. Er wird in Scheiben geschnitten und mit Roggenbrot serviert.

Macelleria Scalino in Li Curt GR

scalino.ch

Tipp: Furmagin da Cion

Die letzten «Mohikaner»

Macelleria Fratelli Freddi Foto: PD

Die uferlosen amtlichen Bestimmungen führen zahlreiche Kleinmetzgereien in den Ruin. Was übrig bleibt, sind zentrale Schlachthäuser, Fleischfabriken ohne Seele. Eine kleine Bastion an Metzgern wehrt sich mit Innovation gegen diesen Trend. Wie die Brüder Nicola und Fabio Freddi, die mit ihren Spezialitäten die ganze Region nach Intragna locken, während ihnen im Alltag die Talbewohner die Treue halten, im Wissen, dass es die einzige verbliebene Metzgerei im Centovalli zu pflegen gilt. In der Saison gibt es das Hinterbein von der Gämse, das die Brüder poetisch «Violina di Camoscio» nennen und zu einer Delikatesse lufttrocknen. Daneben aber auch eine Mortadella, die nichts mit dem Bologneser Namensvetter gemein hat und in der rohen Variante auf Linsen oder Bohnen zum festlichen Mahl mutiert.

Macelleria Fratelli Freddi in Intragna TI

Keine Website, Tel. 091 796 12 49

Tipp: Tessiner Mortadella

