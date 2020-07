Bundesfeiern in der Region – Für einmal fehlen die prominenten Politiker Während in den letzten fünf Jahren immer mindestens ein amtierender oder ehemaliger Bundesrat eine Rede hielt, fehlen an diesem Nationalfeiertag prominente Politiker gänzlich. Jonas Gabrieli

2018 hielt SVP-Bundesrat Ueli Maurer eine 1.-August-Rede in Elgg. Und entzündete danach auf dem Sportplatz die Aeschlikanone. Foto: Madeleine Schoder

«Seh ich dich im Streichungsmeer» müsste man dieses Jahr am Nationalfeiertag singen. Mehr als die Hälfte aller Gemeinden in der Region Winterthur hat ihre offizielle Bundesfeier ersatzlos gestrichen. Andere haben das Programm angesichts der Pandemie gekürzt und setzen allein auf Musik oder Höhenfeuer, nur jede dritte Gemeinde führt eine klassische Feier mit einer 1.-August-Rede durch. In Winterthur sind drei der vier offiziellen Feiern gestrichen.