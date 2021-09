Pfadi spielt in Zürich – Für einmal ist das Derby eine Art Spitzenspiel Der Handball-Meister aus Winterthur tritt am Samstag zur dritten NLA-Runde in Zürich an. Im Gegensatz zu Pfadi ist GC Amicitia noch ungeschlagen. Urs Stanger

Sein Fitnesszustand bessert sich: Moustafa Hadj Sadok beschäftigt die Basler Abwehr. Deuring Photography

Mit zwei Siegen ist GC Amicitia in die Meisterschaft gestiegen und damit Co-Leader der Nationalliga A. Die vier Punkte holten sich die Zürcher auswärts gegen jene zwei Mannschaften, die für die letzten beiden Ränge der Tabelle prädestiniert sind: beim RTV Basel und bei Aufsteiger Chênois Genf.

Wie der Vergleich mit den besten Mannschaften ausgeht, muss sich erst zeigen. Beispielsweise am Samstag, wenn Meister Pfadi in der Saalsporthalle zu Gast ist. Da die Stadtzürcher, in den letzten zehn Jahren stets im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt, jetzt mit dem Punktemaximum zu Buche stehen, spielt sich das Kantonsderby ausnahmsweise in der oberen Hälfte der Rangliste ab, eine Art Spitzenspiel.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Einmal mehr baute GC Amicitia sein Team um: Neun Spieler gingen, zwölf kamen. Der prominenteste Neue ist Gabor Csaszar; noch fehlt der ehemalige Meister-Spielmacher der Kadetten Schaffhausen wegen einer Knieverletzung. Trainer Petr Hrachovec ist zuzutrauen, dass er eine schlagkräftige Mannschaft formt. «Sie ist jetzt besser als noch am Turnier in Stäfa», sagt Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic. Damals in der Saisonvorbereitung im August siegten seine Winterthurer 26:18.

Auf die Startniederlage beim BSV Bern antwortete Pfadi mit dem Kantersieg gegen den RTV Basel, an dem Giorgi Tskhovrebadze sein Debüt gab. Gegen GC Amicitia dürfte der Linkshänder nun mehr als nur als Penaltyschütze auftreten, er hat seine Adduktorenverletzung überstanden. «Trainingstechnisch aufgeholt» habe Moustafa Hadj Sadok, sagt Cvetkovic. Der WM-Spieler aus Algerien war im Training seines ehemaligen Clubs in Katar nicht mehr willkommen, als der Wechsel zu Pfadi feststand.

Fehler gefunden?Jetzt melden.