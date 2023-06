Handball in Winterthur – Für einmal startet Pfadi mit dem Europacup in die Saison Schon in den ersten zwei Einsätzen der neuen Saison fällt für Pfadi Winterthur eine Entscheidung: Vor dem Beginn der NLA gehts um die Qualifikation für die European League. Urs Stanger

Am letzten August-Wochenende gilt es für Trainer Goran Cvetkovic und seine Leute bereits wieder ernst. Foto: Deuring Photography

Die erste Phase der Vorbereitung auf die neue Saison neigt sich dem Ende zu, vor allem Kraft und Ausdauer standen im Vordergrund. Sie hatte für die Handballer von Pfadi Winterthur ungewollt früher als üblich begonnen. Denn anders als in den meisten Meisterschaften zuvor war diesmal bereits nach drei Spielen des Playoff-Halbfinals Schluss.

Nach dem 0:3 gegen die Kadetten Schaffhausen am 18. Mai richteten sich deshalb schon sehr früh die Blicke auf die nächste Spielzeit. Diese beginnt, ausnahmsweise, mit Einsätzen im Europacup. Pfadi wird am 26./27. August und 2./3. September zur einzigen Qualifikationsrunde für die European League antreten. Der zweithöchste Europacup findet unter neuem Format mit mehr Teams als bisher statt. Am 19. Juli wird ausgelost, auf wen Pfadi in der Qualifikation treffen wird. Zum ersten Meisterschaftsspiel der Saison 2023/24 empfangen die Winterthurer am Donnerstag, 7. September, St. Otmar St. Gallen.

Fünf Testspiele im August

Der nächste Termin ist der 24. Juli. An jenem Montag beginnt, nach drei Wochen Ferien mit individuellem Training, das Teamtraining in der Axa-Arena. Mit dabei sind auch die vier Neuen: der Italiener Max Prantner, Tim Rellstab, Laurin Rinderknecht und Ramon Kusnandar. Sicher fehlen wird Aleksander Radovanovic, der seit dem Playoff-Halbfinal erneut einen Kreuzbandriss auskurieren muss.

Fünf Testspiele sind angesetzt: am Samstag, 5. August, bei der SG BBM Bietigheim (2. Bundesliga), am Sonntag, 6. August, in der Axa-Arena gegen den österreichischen Spitzenclub Bregenz, am Samstag, 12, August, in Buchs SG gegen St. Otmar, am Mittwoch, 16. August, beim NLB-Verein Stäfa und am Freitag, 18. August, bei der HSG Konstanz (Absteiger aus der 2. Bundesliga).

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.