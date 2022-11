Gastroszene in Winterthur – Für «frisken» Fisch müssen Gäste künftig nach Zürich Ende November schliesst die Lachsbar Frisk Fisk in der Winterthurer Altstadt. Er wolle sich auf sein Lokal in Zürich konzentrieren, sagt der Gastronom Matteo Trivisano. Patrick Gut

Trendwirt Matteo Trivisano wurde 2018 für seine Lachsbar in Winterthur mit einem Gastropreis ausgezeichnet. Archivfoto: Madeleine Schoder

Für 4500 Franken pro Monat ist seit neuestem ein «charmantes Ladenlokal an Toplage in der Winterthurer Altstadt» ausgeschrieben; es handelt sich um die Metzggasse 3. An ebendieser Adresse befindet sich derzeit das Delikatessenrestaurant Frisk Fisk (norwegisch für «frischen Fisch») von Matteo Trivisano.