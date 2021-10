Handballerin Lea Schüpbach – Für grosse Spiele kehrt sie nach Winterthur zurück Die Winterthurerin Lea Schüpbach hat sich im Schweizer Handball-Nationalteam etabliert. Ihre Zukunft in der Bundesliga lässt die Torhüterin noch offen. Urs Stanger

Je länger je mehr hat Lea Schüpbach Grund, an Länderspielen zu jubeln. Foto: Alex Wagner

2017 zog sie aus in die weite Handballwelt. Lea Schüpbach, aufgewachsen in Taa, verliess Yellow Winterthur und schloss sich den Spono Eagles Nottwil an. In der ersten Saison mit den Luzernerinnen gewann sie gleich Cup und Meisterschaft, Ende August 2018 vervollständigte sie das Triple mit dem Sieg im Supercup.

Jener Supercup zwischen Nottwil und Brühl St. Gallen war das erste Wettkampfspiel in der eben erst fertig gebauten Axa-Arena – und für Lea Schüpbach eine erste Rückkehr nach Winterthur, um in ihrer Stadt zu einem grossen Spiel anzutreten. Ein weiteres folgte als Nationaltorhüterin: Im Juni 2019 in der WM-Qualifikation gegen Dänemark. Jetzt ist Nummer 3 an der Reihe: Am Sonntag treffen die Schweizerinnen in der Axa-Arena in der EM-Qualifikation auf Polen.