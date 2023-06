Serie: Von der Rebe bis ins Fass – Für ihren Wein schwitzen sie jetzt alle paar Tage im steilen Rebhang Die Reben vergeben – aber nicht alles. In Teil zwei unserer Serie bringt das Landwirtepaar Sommer aus Elsau Triebe in Form und bekämpft kratzige Disteln. Nicole Döbeli

Rolf und Alexandra Sommer kümmern sich um die Reben auf dem Schnasberghof. Foto: Madeleine Schoder

Standen die Rebstöcke des Schnasberghofs beim letzten Besuch noch kahl am Hang, strecken sich Mitte Juni saftig grüne Triebe in die Luft. Das Landwirtepaar Rolf und Alexandra Sommer geht mit drei Helfern durch die 38 Reihen, um die neuen Triebe zwischen den Drähten «einzuschlaufen». So sollen sie weiterhin in die richtige Richtung wachsen und nicht dem Wind zum Opfer fallen. «Wenn die Reihe gemacht ist, stehen die Rebstöcke stramm wie Soldaten. Nichts ragt mehr heraus», sagt Rolf Sommer.