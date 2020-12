Corona-Massnahmen in Winterthur – «Für manche bedeuten diese Massnahmen einen Tod auf Raten» Die heute vom Regierungsrat verschärften Massnahmen sind vor allem für Restaurants prekär. Der Präsident von Gastro Winterthur, Thomas Wolf, spricht von einem «Genickbruch». Deborah Stoffel

Der Weihnachtseinkauf erfordert dieses Jahr mehr Disziplin als in den Vorjahren. Je nach Ladengrösse muss man mit Warteschlangen rechnen. Foto: Marc Dahinden (Archivbild)

Er lege erst einmal die Taschentücher weg, sagt Thomas Wolf, Präsident von Gastro Winterthur, halb ernst, als er am Dienstagnachmittag das Telefon abnimmt. Soeben hätten ihm eine Zehner- und eine Zwölfer-Gästegruppe für diese Woche abgesagt. Grund sind die verschärften Massnahmen des Zürcher Regierungsrats gegen die Corona-Pandemie: Neu dürfen pro Tisch nur noch vier Personen aus zwei Haushalten sitzen. Die Regel gilt ab Donnerstag. «Das ist ein Genickbruch», sagt Wolf. Die Gastronomen hätten ohnehin schon die Hälfte der Tische herausnehmen müssen – und machten nur noch ein Drittel des normalen Umsatzes. Vielen Restaurants stehe das Wasser bis zum Hals. «Und ehrlich gesagt: Ich weiss nicht, ob die Massnahmen am richtigen Ort ansetzen.» Im Restaurant betreibe man einen derartigen Aufwand mit Abstand, Plexiglaswänden und Desinfektionsmitteln. «Und dann sehe ich, wie die Leute dicht beieinander im Zug sitzen und so tun, als würden sie was essen, damit sie die Maske nicht tragen müssen.» Er frage sich, ob es nicht gescheiter wäre, die Restaurants ganz zu schliessen und vernünftig zu entschädigen. «Für manche, gerade für Bars, bedeuten diese Massnahmen einen Tod auf Raten.»