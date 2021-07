Diskussion über Demokratie in Winterthur – Für manche selbstverständlich, für andere ein Privileg Die Schweizer Politik soll für jeden und jede verständlich sein. So lautet eines der Ziele des Projekts Demokratie und Migration in Winterthur. Gestartet haben die Initiantinnen mit einer ausschliesslich weiblichen Diskussionsrunde in Wülflingen. Elena Willi

Eine Frauenrunde diskutierte in der Freizeitanlage Holzlegi in Wülflingen über das Privileg der direkten Demokratie. Foto: Madeleine Schoder

Vor der Freizeitanlage Holzlegi in Wülflingen stehen etwa zehn Frauen in kleinen Grüppchen zusammen und unterhalten sich, teils auf Schweizerdeutsch, teils in einer der Autorin unverständlichen Sprache. Im Innern der Freizeitanlage werden noch rasch die letzten Plakate aufgehängt, der Beamer ausgerichtet und der Laptop hochgefahren.

Heute diskutieren im Holzlegi 15 Interessierte über Demokratie. An drei Abenden, von denen einer ausschliesslich für Frauen, einer nur für Männer und einer für beide Geschlechter offensteht, soll es um die politische Mitsprache in der Schweiz gehen. Genauer: Die direkte Demokratie soll Menschen mit Migrationshintergrund nähergebracht werden.