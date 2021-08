Musikfestwochen in Winterthur – «Für mich hat das Festival angefangen» Auch für die Helfer der Musikfestwochen läuft dieses Jahr vieles anders. Wir sprachen mit vier von ihnen über Ticketkontrollen, die Velo-Gango-Gang und den geplanten Schilderwald. Delia Bachmann

Nora Wagner und Aline Siegenthaler (von links) leiten die Deko-Crew der Musikfestwochen. Foto: Enzo Lopardo

Auf dem Zeughausareal liegt Vorfreude und der Geruch von frischer Farbe in der Luft. In einem weissen Zelt stapeln sich bunte Bretter. Davor warten Blumen, Kräuter, Peperoni und Co. auf einen Topf. Hier zimmern die Helfer für die Musikfestwochen kleine Holzhäuser zusammen oder bemalen Schilder. Andere bauen in den Parks die Bühnen auf oder testen die Scanner für die Ticketkontrolle.

Wegen der Pandemie spielen die Bands dieses Jahr nicht in der Altstadt, sondern an drei verschiedenen Standorten. In den nächsten Tagen werden im Rychenbergpark, im Büelpark und auf dem Viehmarkt die Bühnen aufgebaut. Weil das Festival so zerstückelt ist, braucht es auch mehr helfende Hände als sonst. Trotz der bereits über 700 Helferinnen sind noch viele Schichten unbesetzt. Der «Landbote» hat bei vier langjährigen Mitgliedern der Helfercrew nachgefragt, was dieses Jahr alles anders ist und worauf sie sich freuen.