Die Migros hat die Dubler «Mohrenköpfe» bereits aus Regalen von Filialen in Zürich genommen (zum Bericht). Nun droht auch Volg damit, die Produkte des Aargauer Unternehmens Dubler mit dem umstrittenen Namen nicht mehr zu verkaufen. Dies berichtet der «Blick». Firmeninhaber Robert Dubler nimmt Stellung zum wachsenden öffentlichen Druck auf seinen Betrieb mit 15 Mitarbeitern.

Sie werden den Namen also nicht ändern?

Nein. Was gerade geschieht, ist aus meiner Sicht unverhältnismässig, aber es stört mich nicht. Für mich ist das Wort «Mohrenkopf» positiv besetzt. Es steht für ein Qualitätsprodukt, von dem wir jährlich 10 Millionen Stück in der Schweiz herstellen. Nur die Hälfte unserer Produkte verkaufen wir im Detailhandel, die andere Hälfte bieten wir direkt an unserem Schalter an.