Zu Beginn des Rennens haben Sie gleich vier Plätze verloren. War dies der Nervosität bei Ihrer MotoE-Premiere geschuldet?

Ich war schon nervös. Und klar, nach so vielen Jahren in der Moto2 musste ich mich zuerst an die neuen Umstände gewöhnen. Aber beim Start lag mein Fokus auf dem Rennen, und ich bin eigentlich auch ganz gut weggekommen. Trotzdem habe ich in der ersten Runde einige Positionen eingebüsst.