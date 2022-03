Andrej Voronin im Interview - «Für Putin habe ich nur Verachtung übrig»

Der Ukrainer Andrej Voronin, ehemaliger Bundesligaprofi und zuletzt Assistenztrainer bei Dynamo Moskau, hat Russland am Tag des Kriegsbeginns fluchtartig verlassen. Er spricht über die Katastrophe in seiner Heimat.

Sie waren bei Dynamo Moskau Assistenztrainer und sind nun quasi Hals über Kopf aus Russland ausgereist. Verzeihen Sie die plumpe Frage, aber: Wie geht es Ihnen?

Es kommt drauf an, was Sie damit genau meinen. Meine Familie ist bei mir, meine Frau, meine Kinder, mein Vater. Was das anbelangt, geht es mir gut. Alles andere, was in meiner ukrainischen Heimat passiert, ist eine Katastrophe. Eine grosse Katastrophe. Sie bedrückt mich sehr.