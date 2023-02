FCZ-Hoffnung Roko Simic – Für seine Karriere baute ihm der Vater einen Fussballplatz im Garten Eigener Kunstrasen und Privattrainer: Seine Familie tat alles, um Roko Simic den Weg zum Profi zu ebnen. Jetzt ist der 19-Jährige beim FCZ angekommen. Ueli Kägi

Zwischenstopp FCZ: Roko Simic wird mit grösster Wahrscheinlichkeit nur ein paar Monate für den Schweizer Meister stürmen. Foto: Silas Zindel

Raus in den Garten. Und schon steht er auf dem Fussballplatz. So ist das bei Roko Simic zu Hause in Zagreb.