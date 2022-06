Anina Ljaskowsky im Podcast – Für sie gehören die Musikfestwochen in die Altstadt Anina Ljaskowsky ist mit den Musikfestwochen aufgewachsen. Heute ist sie deren Präsidentin. Im Podcast «Dialogplatz» spricht sie über die gewonnenen Exil-Erfahrungen und über rein männliche Festivalprogramme. Elisabetta Antonelli Jonas Gabrieli

Anina Ljaskowsky im Gespräch auf der «Landbote»-Redaktion. Foto: Markus Brupbacher

Für viele waren Rychenbergpark, Büelpark und Viehmarkt eine ideale Kulisse für die Musikfestwochen (MFW). Letztes Jahr ging das traditionelle Festival ausnahmsweise im Grünen über die Bühne – wegen Corona. Die Atmosphäre in den Parks kam gut an beim Publikum. «Viele Menschen hatten Freude, doch auch in den Parks gab es Herausforderungen», sagt die 37-jährige MFW-Präsidentin Anina Ljaskowsky im Podcast. Ein Problem waren etwa die «No-Shows»: Gäste, die ein (Gratis-)Ticket reserviert hatten, aber dann nicht zum Konzert erschienen. Hören Sie das ganze Gespräch hier:

Auseinandersetzungen mit den Anwohnern gab es insbesondere im Rychenbergpark. «Man hört viel über diejenigen, die schimpfen. Am Schluss ist das aber eine kleine Zahl von Menschen», sagt Ljaskowsky im Podcast. «Aber natürlich, man muss Rücksicht nehmen auf die Anwohnerinnen und Anwohner.» Der Stadtrat habe diese eine Ausnahme bewilligt. Deshalb sei auch klar, dass es dabei bleiben würde.

Festival der Newcomer

Oft höre Ljaskowsky Geschichten von früher, als Bands wie Die Toten Hosen auf der Steinberggasse auftraten. Doch die Musikfestwochen seien nicht mehr das Festival der «grossen Namen». Das habe mit der Entwicklung der Musikindustrie zu tun. Viele Bands würden heute grössere Gagen verlangen, weil sie keine CDs mehr verkauften. Das übersteige das MFW-Budget. «Wir sind heute ein Festival der Newcomer, Schweizer Acts oder Entdeckerbands.»

Bei der Programmierung des Festivals achte man sehr auf den Frauenanteil bei den Acts. «Wir haben das grundsätzliche Anliegen, allen Arten von Menschen vor und hinter der Bühne einen Platz zu geben», sagt die MFW-Präsidentin. Über Festivals, die nur Männer auf der Bühne haben, sagt sie: «Das ist ärgerlich.»

Ljaskowsky ist ehrenamtliche Präsidentin der MFW. Ihr Geld verdient sie hauptsächlich als Selbstständige im Eventbereich. Winterthur ist ihre Heimatstadt; ihr Grossvater und später ihr Vater führten ein Herrenmodegeschäft am Untertor. Ihre Antwort auf die Frage, was sie von Winterthur wegbringen würde, sagt Ljaskowsky klar: «Nichts.»

Wann welches Thema besprochen wird

01:03 Wo die Musikfestwochen-Präsidentin Anina Ljaskowsky ihre Sommerferien verbringt

01:44 Die Musikfestwochen kehren zurück in die Altstadt

11:04 Erkenntnisse aus der Pandemie

12:17 Die finanziellen Auswirkungen auf das Festival

16:02 Welche Geschichten von früheren Musikfestwochen-Zeiten hört sie oft?

19:44 Was ist der Charakter der Musikfestwochen?

21:18 Gleichberechtigung auf den Bühnen

26:00 Wie steht es um die Nachhaltigkeit des Festivals?

33:40 Wie die Musikfestwochen mit Gästen umgehen, die wegen der Leute kommen

41:32 Ihr beruflicher Hintergrund

49:40 Die Verbundenheit mit Winterthur

