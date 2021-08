Theater Spektakel beginnt – Für Theaterbesucher wird es wie vor Corona, für Flaneure nicht Das Festival kehrt auf die Landiwiese zurück – mit einer neuen Magie zwischen afrikanischem Essen und Schnelltests. Emil Bischofberger

Gilt noch immer: Das Motto des Theater Spektakel 2020 passt auch noch 2021. Foto: Keystone

Die leere Landiwiese gibt es kein zweites Mal. 2021 kehrt das Theater Spektakel (19. August bis 5. September) in seine Heimat zurück, aus der es sich vor einem Jahr wegen Corona in alle Richtungen der Stadt verstreut hat. Das heisst nicht, dass die Pandemie nicht weiterhin das Festival mitbestimmt. Wir erörtern, was dies für die Besucherinnen und Besucher des Spektakels konkret bedeutet.

Wird sich das Theater Spektakel anders anfühlen?

Anders als damals: Die altbekannte Festivalstimmung auf der Landiwiese wird sich heuer wohl nicht ganz einstellen. Foto: PD

Ja und nein. Ja für jene Besucher, die das Festival primär wegen der Stimmung auf dem Gelände besuchen. Ihnen wird sich eine andere Situation bieten. «Denn es wird dieses Mal keine Ansammlungen von 1000 Leuten geben, die sich um einen Strassenkünstler scharen», sagt Matthias von Hartz, der künstlerische Leiter. Das ist wegen der Corona-Auflagen nicht möglich – Strassenkünstler treten deshalb nur unter Auflagen auf.

Und nein für jene Besucherinnen, die vor allem für die Bühnenproduktionen zur Landiwiese kommen. «Anders als im vergangenen Jahr mit zahlreichen speziellen Formaten haben wir nun wieder viele Theatervorstellungen auf unseren Bühnen», sagt von Hartz.

Welche Corona-Regeln gelten auf der Landiwiese?

Zutritt zum Gelände erhalten alle – ohne Kontrolle. Das gilt auch für Open-Air-Vorstellungen. Für Veranstaltungen an den Spielorten Werft, Nord und Rote Fabrik hingegen braucht es ein Zertifikat, es gilt die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet). Masken braucht man dort nicht. Maskenpflicht gilt nur in einer Spielstätte für Kinderstücke.

Dann muss ich mir als Ungeimpfte neben dem Ticket auch noch einen Schnelltest in der Stadt organisieren?

Nein, es gibt auf dem Festivalgelände eine Teststation, diese öffnet wie die Abendkasse täglich um 17 Uhr. Der Test ist in Kombination mit einem Ticket gratis. Matthias von Hartz geht davon aus, dass jede Person, die sich testen will, ihren Test erhält. Man sollte dafür aber nicht zu kurzfristig erscheinen, sich mindestens 60 Minuten vor der Vorstellung in die Schlange stellen, raten die Organisatoren. Wer ganz sicher sein will, reserviert seinen Testslot vorab online.

Ist die breite Essenspalette nach der letztjährigen Pause zurück?

Halb so grosses Verpflegungsangebot: Die Bandbreite bleibt trotzdem gross, von Naturküche über Weinbar bis zu asiatischen Gerichten. Foto: Reto Oeschger

Das Gastroangebot wurde Corona-bedingt halbiert. Und vielleicht fehlt deswegen nun genau jener Stand, bei dem Sie jedes Mal angestanden sind. Doch hungrig muss deswegen niemand heimgehen. In der Cantina wird die «kreative Naturküche» gepflegt, das Le 2 Cucine ist eine Fusion zweier bisheriger Anbieter, hier gibt es asiatische Küche und Marktküche. Erleichtert kann die Mama-Put-Fangemeinde sein, afrikanische Spezialitäten gibt es auch in diesem Jahr, ebenso Le Cochon Vert (Weinbar/Tapas) sowie die Röhrlibar für die Kinder.

Keine Strassenkünstler, kein Retrokarussell, keine Ballonknüpfer: Geht damit nicht die Magie verloren, die dem Theater Spektakel innewohnt?

Fehlen in diesem Jahr: Wegen Covid-19 dürfen nur einige ausgewählte Strassenkünstler am Festival auftreten. Foto: Reto Oeschger

«Es gibt mehr Programm für Kinder als sonst und auch eine Röhrlibar mit Spielstationen. Es wird anders – aber ebenso interessant. Das hat die Erfahrung mit unserem ‹anderen Festival› letztes Jahr gezeigt. Darum sind wir relativ entspannt an diese Ausgabe herangegangen. Auch sie wird ihre Magie entwickeln, einfach eine andere», sagt der künstlerische Leiter von Hartz.

Zudem müssen die Besucher ohne Tickets nicht komplett auf Strassenkunst verzichten. Am Seeufer wurde ein Amphitheater aufgebaut, in dem an den Wochenenden bis zu vier verschiedene Gratisvorstellungen für jeweils 150 Zuschauer stattfinden.

Und unter der Woche?

Da kommt das Spektakel wie schon vergangenen Sommer in die Stadt: An sechs Tagen (dienstags, mittwochs, donnerstags) treten Formationen in sechs Quartieren auf. Wo, wird kurzfristig per Newsletter bekannt gegeben.

Gibt es noch Tickets?

Es gibt noch Tickets: Eingangsbereich am Theater Spektakel 2020. Foto: Sabina Bobst

Die Leute sind «ein bisschen zurückhaltender» als in der Vergangenheit, was den Ticketkauf angeht – erst einzelne Veranstaltungen sind ausverkauft. «Aber das ist nichts, was uns Sorgen machen würde», gibt sich Matthias von Hartz zuversichtlich.

Was sind die Tipps des künstlerischen Direktors?

Mit Totlachgefahr! «Burt Turrido. An Opera» ist einer der drei Tipps von Matthias von Hartz. Foto: PD

Matthias von Hartz, der das Programm zum vierten Mal verantwortet, hat deren drei:

● Bei «Burt Turrido. An Opera» vom Nature Theater of Oklahoma (das aus New York stammt …) warnt der künstlerische Leiter davor, dass man sich während der Vorstellung totlachen könnte. Beim Stück handelt es sich um eine überdrehte Westernoper, mit zwar ernstem Kern, aber höchst unterhaltsamer Erzählweise.

● Die Gruppe Mapa Teatro aus Kolumbien inszeniert zwei Stücke, in der Werft («La Despedida») und auf der Saffainsel («La Balsada»). In beiden geht es im weitesten Sinne um die Auseinandersetzung Kolumbiens mit der Guerillabewegung Farc. «Mapo Teatro schaffen es auf eine leichte Art, Politisches zu erzählen», sagt von Hartz.

● «_jeanne_dark_» von Marion Siéfert zeigt Theater einer jungen Generation: Die Hauptdarstellerin performt zugleich live auf der Bühne und auf ihrem Instagramkanal. Matthias von Hartz dazu: «Das Stück wurde für dieses Medium entwickelt, es ist kein beliebiger Livestream, den niemand sehen will.»

Apropos Livestream: Ich kann oder will nicht auf die Landiwiese kommen. Gibt es wie 2020 ein Onlineangebot?

Ungewohnte Online-Aufführung: «_jeanne_dark_» wird parallel auf der Bühne und auf Instagram-Live performt. Foto: PD

Spannend sind hier vor allem jene Formate, die bewusst für Online entwickelt wurden. Neben «_jeanne_dark_» nennt Matthias von Hartz auch noch «Allegedly» der indischen Theatermacherin Mallika Taneja, die ein Zoom-Performance mit live zugeschalteten Darstellerinnen zeigt, bei der es um das Thema sexuelle Gewalt geht.

Streams gibt es von den «Shortpieces», «da haben wir vor Ort nur eine kleine Kapazität, so sollen diese mehr Publikum erhalten», sagt von Hartz. Dasselbe gilt für die Vorträge des Diskursprogramms. Als Video-on-Demand kann ein Film des Theaters Hora und einer über das Projekt des Choreografen Boris Charmatz auf der Landiwiese 2019 angeschaut werden.

Das ganze Onlineangebot findet man auf der Theater-Spektakel-Website, wenn man beim Programm die Kategorie «Digitale Angebote» auswählt.

